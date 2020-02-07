努力招商就業媒合 高雄去年失業率下降且低於全國平均

主計總處統計高雄去年全年失業率為3.64%，是高雄縣市合併8年以來最低記錄。高雄市政府勞工局長王秋冬表示，下半年失業率3.71%除較去年同期下降，更是5年來首度低於全國平均值，原因包括經發局招商、勞工局也致力推介就業工作，去年平均至少每天有一場徵才活動。

高雄市勞工局長王秋冬表示，高雄去年上、下半年失業率為3.65%，上半年失業率創下縣市合併後最低數據，下半年數據不僅低於去年同期，更是近五年來首次半年度數據低於全國平均。全年度數據同樣低於全國平均，顯示高雄失業問題在過去一年有所改善。

勞工局指出， 細部數據顯示108下半年高雄市15歲以上人口數為240萬4千人，比去年同期的240萬3千人增加1千人。其中就業人口135萬人，比107年同期增加2千人，比106年同期增加1萬1千人。失業人口5萬2千人，比107年及106年同期的5萬3千人，減少1千人。在青年就業部分，108年下半年以15至24年齡層失業率較上半年下降2.5%；25至29歲較上半年下降0.9%；失業人口中，大專以上人口失業率4.2%較上半年下降0.1%，數據都略有改善。

「數字會說話。」王秋冬認為，高雄失業情形已經得到一些改善，其中青年就業部分在勞工局北漂青年服務及一系列青年就業輔導措施的執行下，展現成效。失業率是市政成果中最「接地氣」的指標，也能反映出整體市政工作在經濟面上是正向提升，現在武漢肺炎來勢洶洶，市府不能掉以輕心，要繼續努力改善失業狀況。