家庭照顧假給薪 勞動部回應了

勞動部表示，「防疫照顧假」是為防疫應變的特別措施，讓12歲以下子女家長有多一個請假選項，並非公假性質，未強制雇主應付薪資。家庭照顧假不併入事假，且給全薪，因涉及勞雇雙方權益及給薪財務來源，勞動部正參考各界意見，審慎評估中。

勞動部表示，此次預防校園群聚感染，12歲以下學童家長，若有親自照顧學童需求，家長之一可在11日至24日家長請「防疫照顧假」，勞動部已規定雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤奬金、解僱或予不利之處分。

由於防疫照顧假是防疫應變特別措施，並非公假性質，與各公私部門既有的相關請假規定（如：家庭照顧假、事假、特別休假等）併行，勞工可自行運用，希望勞雇雙方共體時艱，共同為防疫而努力。