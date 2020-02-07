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防疫照顧假給薪？ 工總：寒暑假延長不應由雇主負責

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導
工總秘書長蔡練生。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

高中職以下延後開學，勞團及婦團要求家長的防疫照顧假應該給薪，由政府與企業各負擔半數，並主張修法家庭照顧假給薪；工總祕書長蔡練生表示，學生延後開學，企業必須同意勞工請假照顧，因此人力短缺，已經付出相當成本，還要負擔半數薪資，並不合理。

蔡練生表示，此次延後開學，等於是寒暑假期間調度，如果雇主也要多給假給薪，等於寒暑假也要雇主負責?至於要不要特別立法？蔡練生表示，立法也要合理。

蔡練生認為，防疫照顧假雇主不得拒絕，亦即雇主也因無法正常運作而為防疫付出一定成本，若因人力短缺，造成生產線等損失，企業也要自行負擔，相對勞工也應負擔定責任。

蔡練生表示，此次因為武漢疫情而開學延後，等於是寒假延長，暑假縮短，是寒暑假的概念，如同寒暑假期間勞工可由長輩或其他安排，如果因此請假要雇主給薪，難道寒暑假雇主也要負責？既然是特殊狀況，勞工與雇主都應共體時艱，不應全由某一方負擔。

至於勞工家庭照顧假給全薪，蔡練生表示，雖然公務員家庭照顧假給薪，但是由政府預算負擔，勞工家庭照顧假已經給假，不應再增加企業負擔。

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