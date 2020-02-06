經濟部估3月初口罩才能日產千萬片 擬延長出口禁令

口罩供不應求。經濟部長沈榮津今（6）日表示，經重新盤點，本周口罩日產量為320萬片，由於國軍加入生產，預估下周可提升至390萬片，下下周可達460萬片。隨著60條新增產線加入，預期3月初可達到千萬片。

因應疫情，經濟部口罩禁出口令到2月23日到期；因須至3月初國內口罩日產量才能提升至千萬片，經濟部擬延長口罩出口禁令，惟待中央疫情指揮中心確認後，再對外宣布。

此外，經濟部現在也盤點乾洗手、額溫槍等國內是否充足、評估是否要列為防疫項目，並禁止出口。

至於外界擔憂口罩原物料短缺問題，沈榮津表示，在不織布方面，現既有產能約要用18噸，往後日產1000萬片則需要約40噸，而國內每日供給能力是60噸，供應沒有問題。對於口罩三層原物料之盤點，經濟部次長林全能「挨家挨戶」問廠商，業者都承諾將「穩供穩價」。

沈榮津並表示，過去台灣口罩有188萬片產能，疫情爆發後，產業界配合多生產56萬片，總計244萬片；產業界把所有設備產能都掏出，估算出可達400萬片產能，但當時沒考慮到有些設備長期封存，需要校調，以及需要三班輪班人力才能達到最高產能，因此實際產量有落差。

他指出，經過重新盤點，本周的產量拉回320萬片，而國軍這段時間運用後備軍人人力，協助產線，估計下周可達到390萬片，下下周預期有460萬片，也就是每周可增加70萬片產能。

針對新增60條產線部分，沈榮津說，經濟部上周五已經向口罩機廠商下訂60台機器，每條產線約10萬片，因此約有600萬片產能，預計3月初就可以讓台灣產能達到日產千萬片。

經濟部規畫，將遴選業者，將60條產線分配到業者廠房，幫政府生產。當每部設備產能達到500萬片後，設備就歸業者所有，以1部日產10萬片來計，業者生產50天，設備就歸業者。而每部設備在生產500萬片中，前120萬片係免費生產給政府，380萬片則是供政府以每片2.5元徵購。