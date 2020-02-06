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武漢返台民眾隔離生活曝光！房內無電視 三餐吃80元外送

1月消費者物價年增1.85% 主計總處：尚未受疫情影響

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

主計總處今（6）日公布物價概況，1月消費者物價指數CPI）較上年同月漲1.85%，創21個月來最大漲勢；至於衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）連九個月走跌，年跌3.11%。主計總處表示，尚未受到武漢肺炎疫情影響，物價主要受農曆年節因素上漲。

主計總處說明，1月CPI年漲 1.85%，主因部分服務費用（保母費及旅遊團費等）受春節所在月份不同影響，價格相對上揚，加以蔬菜、水果、油料費及醫療費用上漲所致，惟蛋類、燃氣、通訊費及3C產品價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除春節循例加價之服務類（約影響總指數上漲0.73個百分點），則漲1.12％；若總指數扣除蔬菜水果及能源後，即核心CPI上漲1.33％，若再扣除春節循例加價之服務類，則漲幅約為0.6％。

觀察行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資已連續五個月走跌，平均CPI下跌1.1%，為121個月來最大跌幅；其中又以雞蛋項目的跌幅最大，達-20.76%，也因此拖累整體平均。

其中，1月WPI連九個月走跌，年跌3.11%，國產內銷品物價指數下跌2.04％，以新台幣計價的進口物價指數下跌2.16％，出口品則跌4.72％。主計總處說明，雖然WPI連月下跌，但主要受美中貿易紛爭拖累全球需求，不過1月美中已經傳出正面消息，跌幅收斂至七個月最低。

面對武漢肺炎疫情持續蔓延，主計總處分析，後續恐影響國際需求，預料躉售物價恐受拖累持續走跌，但根據SARS經驗，待疫情回穩後，需求將會回補反彈。

主計總處指出，SARS期間2003年各季的CPI年增幅為-0.2％、-0.13％、-0.6％及-0.2％，其中全年的外食費下跌1.13%，為有發布資料以來的唯一負成長，反映民眾因恐慌心理而減少外食，或業者為了促銷而降低降格等因素。

消費者物價指數 CPI
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年節效應 1月CPI年增率創21個月新高

1月CPI年增1.85% 核心CPI年增1.33%

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