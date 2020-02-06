快訊

武漢返台民眾隔離生活曝光！房內無電視 三餐吃80元外送

武漢疫情延燒 對我國製造業衝擊將遠大於零售業

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

武漢疫情延燒，外界關切對製造業供應鏈衝擊。經濟部長沈榮津今（6）日表示，中國大陸當局現延後開工，人流和物流現都受到管制，疫情對我台商供應鏈影響程度，要視近兩周疫情是否受到控制。他表示，經濟部將比照SARS疫情研議紓困方案。

經濟部政務次長王美花今日表示，武漢疫情使台商「印象太深刻」，生產基地勢必要加速分散，包括要考量加快回台投資腳步、或是產能移到東南亞，以分散風險。

王美花表示，因武漢疫情有高度不確定性，何時開工、開工後又有多少工人上崗，都存有很大確定性，都會影響到台商供應鏈，甚至全球供應鏈。針對不確定風險來觀察，製造業受到衝擊遠比零售業來得嚴重。

她也表示，因為全球產業分工複雜，加上疫情擴散程度現難以掌握，因此對製造業供應鏈衝擊樣態現也不明朗。不過，她表示，已有台商請求經濟部協助轉往東南亞生產。

沈榮津表示，武漢疫情對製造業供應鏈影響，台商初步反映目前尚可因應，但是台商都不願意多談疫情，因為「太敏感」，疫情這兩周將是關鍵期，台商若在東南亞有生產基地，受到衝擊就會少一點。

官員表示，台灣製造業有很多原物料和零組件自大陸進口，台灣也出口很多原物料或零件到大陸，現在大陸停工，若疫情沒有減緩，長此以往下去，勢必會造成供應鏈斷鏈問題，這不是單單台商問題，將是全球難題。

沈榮津表示，政府將協助台商轉移產能。前一波台商回流潮係因美中貿易摩擦所帶動，武漢疫情是否會帶動另一波台商回流，經濟部投資業務處現也向台商了解投資意向，政府義不容辭協助解決五缺。

沈榮津表示，經濟部及中小企業處現將比照SARS疫情，研議紓困方案。紓困方案之規模也要視疫情而定。據了解，紓困方案參考SARS期間，初步擬定展延業者貸款期限，適用業別、補貼上限則待討論。

疫情 台商 經濟部 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

看好台灣經貿環境 4成德商有意加碼投資

經濟部長沈榮津：口罩原料無虞、產能每周增70萬片

口罩產能逐漸回穩 沈榮津：兩週後日產460萬片

全球口罩荒 經濟部海外採購僅10多萬片

相關新聞

經濟部長沈榮津：口罩原料無虞、產能每周增70萬片

口罩今（6）起「實名制」，外界盛傳「口罩缺料」，經濟部長沈榮津今日親自說明，指出這兩週是關鍵，並已確保口罩原物料供應無虞...

勞工可拒絕到大陸出差、工作嗎？勞動部整理4大QA

因中國大陸「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）」疫情嚴峻，確診病例數仍持續增加，陸委會昨將中國大陸旅遊警示調升為「紅色」（不宜前往），勞動部強調雇主應以勞工健康安全為最優先考量，不宜指派員工前往中國大陸，如果雇主強制指派前往...

遠航欠薪2個月將啟動大量解僱 北市勞動局：暫不裁罰

遠東航空公司因航空運輸業務經交通部公告撤照而無法繼續營運，並規劃對員工進行資遣。因此，台北市勞動局今天下午將赴遠航了解大...

不只口罩 兩款防疫用防護衣九成以上自陸進口

為掌握防疫物資，財政部關務署近日密切公布1月各項物資進出口情形。關務署最新公布6項防疫物資進出口，包括四款防疫防護衣、消...

全球口罩荒 經濟部海外採購僅10多萬片

武漢肺炎造成全球口罩荒，國內口罩供不應求，經濟部從1月初起委託各個駐外經濟組在駐地採購口罩。不過面臨限制出口與哄抬價格影...

飯店重災應變 紛推出外帶外送拚業績

武漢肺炎疫情持續擴大，飯店業成重災區，多家飯店表示，近來接到最多是春酒取消或延期的通知，也讓今年出現春酒得等到5、6月才辦的罕見情形。各飯店也多有因應之道，陸續推出「外帶及外送方案」，不僅搭配計程車專屬外送，還再提供外送補貼車資優惠，採多元策略，以求能儘量減緩武漢肺炎疫情所帶來的衝擊，預估可挽留1~2成業績。

國泰開第一槍 無薪假疫起暴增？剉著等

無薪假風潮再起？武漢肺炎疫情升溫，國泰航空開出無薪假第一槍，將實施三周無薪假，由於服務業將面臨寒冬，無薪假人數令人關切。政府會管控無薪假的實施嗎？勞動部表示，地方政府只是受理企業的通報，而不是審查企業能不能實施無薪假；不過，可以向企業詢問，主要關鍵是要看企業提出勞資同意證明。

注意！本月起領到的國民年金 這些給付都加碼了

領取國民年金各項給付的164萬人，本月底會發現入帳的1月給付，通通加碼了。

勞動部會同北市勞動局 助遠航員工申請墊償及失業給付

遠東航空公司傳出因交通部公告撤照而無法繼續營運，規劃大量解僱員工，勞動部表示，已會同台北市勞動局共同啟動輔導大量解僱計畫...

不僅口罩 消毒劑等防疫物資進口都仰賴中國

根據財政部統計，除口罩外，台灣包括消毒劑成品以及多款材質的防疫用防護衣等防疫物資，近年進口規模都明顯大於出口，並以中國為...

積欠2個月工資... 遠航將資遣800多名員工

遠東航空日前遭交通部民航局廢止航空運輸業許可證，無法繼續營運，將資遣800多名員工。勞動部今主動輔導遠航依法申辦解雇員工...

遠航廢證後 今午通告員工啟動大量解僱

遠航去年12月13日無預警停飛後，交通部上月底廢止遠航民用航空運輸業許可證。遠航在昨天第二度未發薪後，今天中午發布通告給...

熱門新聞

寶成大陸門市 傳5,000家停業

溢價20％ 友達公開收購凌華

疫情延燒／花旗證：三金控 存股首選

外資持有台幣資產 大縮水

富士康闢謠 鄭州廠10日復工

相中工業電腦三優勢 大型集團搶結盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。