武漢疫情延燒 對我國製造業衝擊將遠大於零售業

武漢疫情延燒，外界關切對製造業供應鏈衝擊。經濟部長沈榮津今（6）日表示，中國大陸當局現延後開工，人流和物流現都受到管制，疫情對我台商供應鏈影響程度，要視近兩周疫情是否受到控制。他表示，經濟部將比照SARS疫情研議紓困方案。

經濟部政務次長王美花今日表示，武漢疫情使台商「印象太深刻」，生產基地勢必要加速分散，包括要考量加快回台投資腳步、或是產能移到東南亞，以分散風險。

王美花表示，因武漢疫情有高度不確定性，何時開工、開工後又有多少工人上崗，都存有很大確定性，都會影響到台商供應鏈，甚至全球供應鏈。針對不確定風險來觀察，製造業受到衝擊遠比零售業來得嚴重。

她也表示，因為全球產業分工複雜，加上疫情擴散程度現難以掌握，因此對製造業供應鏈衝擊樣態現也不明朗。不過，她表示，已有台商請求經濟部協助轉往東南亞生產。

沈榮津表示，武漢疫情對製造業供應鏈影響，台商初步反映目前尚可因應，但是台商都不願意多談疫情，因為「太敏感」，疫情這兩周將是關鍵期，台商若在東南亞有生產基地，受到衝擊就會少一點。

官員表示，台灣製造業有很多原物料和零組件自大陸進口，台灣也出口很多原物料或零件到大陸，現在大陸停工，若疫情沒有減緩，長此以往下去，勢必會造成供應鏈斷鏈問題，這不是單單台商問題，將是全球難題。

沈榮津表示，政府將協助台商轉移產能。前一波台商回流潮係因美中貿易摩擦所帶動，武漢疫情是否會帶動另一波台商回流，經濟部投資業務處現也向台商了解投資意向，政府義不容辭協助解決五缺。

沈榮津表示，經濟部及中小企業處現將比照SARS疫情，研議紓困方案。紓困方案之規模也要視疫情而定。據了解，紓困方案參考SARS期間，初步擬定展延業者貸款期限，適用業別、補貼上限則待討論。