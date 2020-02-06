經濟部長沈榮津：口罩原料無虞、產能每周增70萬片

口罩今（6）起「實名制」，外界盛傳「口罩缺料」，經濟部長沈榮津今日親自說明，指出這兩週是關鍵，並已確保口罩原物料供應無虞、業者承諾「穩量穩價」。另外，經過重新估算，本周口罩日產量為320萬，由於國軍調配人力等各界相助，預估未來兩周既有產線每周增加70萬片日產能，在17日達到460萬片。

沈榮津指出，專家強調這週和下週是疫情是否擴大的關鍵，目前口罩徵調到15日、管制出口則到23日，昨日中央流行疫情指揮中心針對徵用和管制出口，都已經開始討論，還未有明確結果。

沈榮津表示，過去台灣口罩有188萬片產能，疫情爆發後，產業界願意配合，多生產56萬片，總計244萬片，疫情更緊急時，產業界把所有設備產能都掏出，估算出有400萬片產能。不過，當時沒考慮到有些設備長期封存，需要校調，以及人力需要三班輪班才能達到最高產能，因此產生和實際產量的落差。

他指出，周一已經重新盤點，本周的產量拉回320萬片「最務實」，而國軍這段時間運用後備軍人人力，加入協助產線，估計下週可以達到390萬片，下下週預期有460萬片，等於每周增70萬片產能。

新設備產能部分，沈榮津說，經濟部上周五已經向口罩機廠商下訂60台機器，每條產線約10萬片，因此約有600萬片產能，預計3月上旬會加入戰線，就可以讓台灣產能達到1000萬片。

至於外界擔心的原物料短缺問題，沈榮津表示，在不織布方面，既有產能約用掉18噸，往後1000萬片則需要約40噸，而國內能力是60噸，供應沒有問題。口罩三層原物料周一也都盤點，昨日更責成次長林全能「挨家挨戶」問廠商，業者都承諾將穩定原物料供應和價格。

沈榮津說明，未來這60台新設備，將從既有口罩製造商中進行遴選，並分配到製造商工廠，生產第一批達到120萬片產能，機器設備就可以交給業者，另外380萬片則由經濟部收購；達到500萬片產能以後，機器就完全歸與業者。