武漢疫情延燒急投產 中揚光電二次申請台商回台投資

武漢肺炎疫情延燒，將加速台商回台腳步。經濟部投資台灣事務所今（6）日通過鴻海集團旗下中揚光電在台中工業區2億元投資案，中揚光電是首家企業第二次申請台商回流審查。

截至目前止，累計170家台商回台、累計投資額達7,160億元，預計可帶來59,183個本國就業機會。

經濟部曾在去（2019）年5月30日通過中揚光電7.7億元在台中工業區回台投資案；經濟部官員表示，中揚在一個多月前再提出第二個投資案，在台中工業區建二廠，主因是光學鏡頭市場需求高，中揚急著在台中工業區租地、買設備，投入生產。

經濟部今日發布新聞稿也指出，武漢肺炎疫情急遽擴散對各大產業供應鏈投下震撼彈，再度示警台商必須分散生產基地與市場才能永續經營。面對武漢肺炎對手機鏡頭應用市場帶來的嚴峻考驗，中揚光電早已做好分散產能準備，期望降低營運衝擊。中揚也表示，投資台灣三大方案，使企業在貿易戰與疫情肆虐下快速化危機為轉機。

官員並表示，美中貿易戰加上武漢疫情爆發，因市場需求高，使得廠商加緊回台投資之腳步。

經濟部表示，鴻海集團轉投資的光學鏡頭模具大廠中揚光電，主要生產基地位在台中南屯、中國大陸東莞。在美中貿易戰爆發後即持續提高台灣產能降低風險，有鑑於貿易戰開打近2年依舊充滿高度不確定性，決定再度擴大在台投資，成為第一家兩度申請台商方案的企業。

中揚這次將投入近2億元在台中工業區承租廠房以便早日投產，預計新增35個本國專業人才。同時在原廠房與新廠導入高精密模具加工設備與AI人工智慧系統，未來將朝車用、3D辨識、醫療用、安全監控、穿戴式裝置等主流鏡頭產品積極開發。

經濟部投資台灣事務所今日也通過模具鋼材大廠梧濟工業3億元根留台灣投資案。「根留台灣企業加速投資行動方案」已有43家企業獲審通過，累計投資約939億元，預期可創造6,887個本國就業機會。

梧濟工業將投資近3億元在台中、彰濱、台南新吉廠既有產線導入數位控制設備，升級舊有產線；同時在台中工業區新建智能自動化廠房，招募18位本國高階研發人才。