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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

遠端工作、在家防疫需求升溫 訊連「U會議」供免費下載

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
遠端工作及在家防疫的需求升溫，訊連「U會議」提供居家辦公者免費下載。圖／訓連提供

多媒體領導廠訊連（5203）今（6）日宣布，旗下雲端視訊會議產品「U會議」提供免費下載使用，協助有居家工作需求者透過視訊會議進行遠距溝通。

新型冠狀病毒疫情來襲，政府除規定企業提供防疫照顧假外，企業亦提供彈性，讓員工可以居家工作，避免群聚感染之風險。

訓連指出，此次新型冠狀病毒傳染途徑主要為近距離飛沫傳染，除了以口罩、酒精消毒外，居家工作亦是建議的防疫方式。訊連「U會議」可運行在Windows、Mac、iOS、Android的個人電腦和行動裝置上，進行高品質雲端視訊會議。

「U會議」獲美國權威媒體MSN.com選為「2020年最佳網路視訊會議軟體」，訓連表示，U會議的桌面分享功能，可於視訊會議中分享簡報、報表等畫面，更可透過虛擬雷射筆、白板等方式互動。除了方便進行多人、多點視訊會議外，也可讓行銷、業務人員不需出門進行遠距簡報。

此外，年後轉職潮面試需求增加，其虛擬會議室功能，可讓使用者透過Chrome瀏覽器開啟會議連結，免安裝軟體即可加入視訊會議進行視訊面試。

針對居家工作者的溝通需求，訊連於U整合通訊官方網站中，提供「U會議」免費版本，提供30分鐘、多達25人同時加入會議。此外，針對企業員工訓練需求，亦提供「U簡報」直播服務，讓企業可使用雲端直播方式，取代實體研討會、面對面教育訓練等實體活動。

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