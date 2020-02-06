快訊

武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只口罩 兩款防疫用防護衣九成以上自陸進口

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
在第一線負責管控病人的護理師，他們的口罩及防護衣使用量很大，連醫院都可能鬧起口罩荒。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

為掌握防疫物資，財政部關務署近日密切公布1月各項物資進出口情形。關務署最新公布6項防疫物資進出口，包括四款防疫防護衣、消毒劑（不含酒精）以及護目鏡，進出口規模皆不算大，其中兩款防疫用防護衣並無出口，全數仰賴進口，且主要來源國皆為中國大陸，占九成以上。

武漢肺炎防疫作戰引爆口罩荒，財政部日前公布去年口罩進出口狀況，說明台灣口罩來源主要是仰賴中國大陸，去年一般口罩有近4億片口罩進口到台灣，占比達92.3%；N95口罩則有186萬片，來自中國大陸的占比也有44.1%。

關務署最新公布今年1月六項防疫物資進出口情形，包括：防疫用防護衣、防疫用第5602或5603節織物製防護衣、防疫用棉製防護衣、防疫用人造纖維製防護衣、消毒劑、防疫護目鏡等。

其中前兩項防疫用防護衣，不僅國內零生產，主要進口來源國也是中國大陸。可見不只是口罩，防疫用防護衣主要仍需仰賴自中國大陸進口。

至於棉製防護衣，今年1月無進出口，但依據過往經驗，仍是進口大於出口；人造纖維製防護衣今年1月僅出口4件，並未進口，但往年經驗是進口大於出口，進口來源國包括印尼、柬埔寨及菲律賓等。

此外消毒劑也需仰賴進口，今年1月出口168公噸，進口1,036公噸，主要自中國大陸、英國進口；最後是防疫護目鏡，今年1月也無進出口，不過自2012年來就是只進不出，主要來自美國、馬來西亞。

關務署最新公布六項防疫物資進出口，包括四款防疫防護衣、消毒劑（不含酒精）以及護目鏡。圖／關務署提供

口罩
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

影／花蓮實名制口罩下午開賣 民眾讚順暢、外國人仍買不到

漁業防疫升級 高雄遠洋漁船入港一率量體溫

影／消毒酒精也缺貨 藥師：可試試看二氧化氯

口罩用量吃緊 彰化醫護人員領口罩也實名制

相關新聞

遠航欠薪2個月將啟動大量解僱 北市勞動局：暫不裁罰

遠東航空公司因航空運輸業務經交通部公告撤照而無法繼續營運，並規劃對員工進行資遣。因此，台北市勞動局今天下午將赴遠航了解大...

不只口罩 兩款防疫用防護衣九成以上自陸進口

為掌握防疫物資，財政部關務署近日密切公布1月各項物資進出口情形。關務署最新公布6項防疫物資進出口，包括四款防疫防護衣、消...

注意！本月起領到的國民年金 這些給付都加碼了

領取國民年金各項給付的164萬人，本月底會發現入帳的1月給付，通通加碼了。

勞工可拒絕到大陸出差、工作嗎？勞動部整理4大QA

因中國大陸「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)」疫情嚴峻，確診病例數仍持續增加，陸委會昨將中國大陸旅遊警示調升為「紅色」(不...

全球口罩荒 經濟部海外採購僅10多萬片

武漢肺炎造成全球口罩荒，國內口罩供不應求，經濟部從1月初起委託各個駐外經濟組在駐地採購口罩。不過面臨限制出口與哄抬價格影...

飯店重災應變 紛推出外帶外送拚業績

武漢肺炎疫情持續擴大，飯店業成重災區，多家飯店表示，近來接到最多是春酒取消或延期的通知，也讓今年出現春酒得等到5、6月才辦的罕見情形。各飯店也多有因應之道，陸續推出「外帶及外送方案」，不僅搭配計程車專屬外送，還再提供外送補貼車資優惠，採多元策略，以求能儘量減緩武漢肺炎疫情所帶來的衝擊，預估可挽留1~2成業績。

國泰開第一槍 無薪假疫起暴增？剉著等

無薪假風潮再起？武漢肺炎疫情升溫，國泰航空開出無薪假第一槍，將實施三周無薪假，由於服務業將面臨寒冬，無薪假人數令人關切。政府會管控無薪假的實施嗎？勞動部表示，地方政府只是受理企業的通報，而不是審查企業能不能實施無薪假；不過，可以向企業詢問，主要關鍵是要看企業提出勞資同意證明。

勞動部會同北市勞動局 助遠航員工申請墊償及失業給付

遠東航空公司傳出因交通部公告撤照而無法繼續營運，規劃大量解僱員工，勞動部表示，已會同台北市勞動局共同啟動輔導大量解僱計畫...

不僅口罩 消毒劑等防疫物資進口都仰賴中國

根據財政部統計，除口罩外，台灣包括消毒劑成品以及多款材質的防疫用防護衣等防疫物資，近年進口規模都明顯大於出口，並以中國為...

積欠2個月工資... 遠航將資遣800多名員工

遠東航空日前遭交通部民航局廢止航空運輸業許可證，無法繼續營運，將資遣800多名員工。勞動部今主動輔導遠航依法申辦解雇員工...

遠航廢證後 今午通告員工啟動大量解僱

遠航去年12月13日無預警停飛後，交通部上月底廢止遠航民用航空運輸業許可證。遠航在昨天第二度未發薪後，今天中午發布通告給...

減稅、貸款等紓困方案 財政部：討論中

針對武漢肺炎疫情，行政院正評估是否推出紓困振興方案，財政部今（5）日出席相關會議，針對減稅、公股貸款等面向表示意見。官員...

熱門新聞

寶成大陸門市 傳5,000家停業

溢價20％ 友達公開收購凌華

外資持有台幣資產 大縮水

疫情延燒／花旗證：三金控 存股首選

國泰航空將放3周無薪假 勞動部：工資不得低於基本工資

富士康闢謠 鄭州廠10日復工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。