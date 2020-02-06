不只口罩 兩款防疫用防護衣九成以上自陸進口

為掌握防疫物資，財政部關務署近日密切公布1月各項物資進出口情形。關務署最新公布6項防疫物資進出口，包括四款防疫防護衣、消毒劑（不含酒精）以及護目鏡，進出口規模皆不算大，其中兩款防疫用防護衣並無出口，全數仰賴進口，且主要來源國皆為中國大陸，占九成以上。

武漢肺炎防疫作戰引爆口罩荒，財政部日前公布去年口罩進出口狀況，說明台灣口罩來源主要是仰賴中國大陸，去年一般口罩有近4億片口罩進口到台灣，占比達92.3%；N95口罩則有186萬片，來自中國大陸的占比也有44.1%。

關務署最新公布今年1月六項防疫物資進出口情形，包括：防疫用防護衣、防疫用第5602或5603節織物製防護衣、防疫用棉製防護衣、防疫用人造纖維製防護衣、消毒劑、防疫護目鏡等。

其中前兩項防疫用防護衣，不僅國內零生產，主要進口來源國也是中國大陸。可見不只是口罩，防疫用防護衣主要仍需仰賴自中國大陸進口。

至於棉製防護衣，今年1月無進出口，但依據過往經驗，仍是進口大於出口；人造纖維製防護衣今年1月僅出口4件，並未進口，但往年經驗是進口大於出口，進口來源國包括印尼、柬埔寨及菲律賓等。