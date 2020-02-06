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1月消費者物價指數年增1.85% 21個月來最大漲勢

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
主計總處今（6）日公布1月消費者物價指數（CPI）較上年同月漲1.85%，創21個月來最大漲勢。 資料來源：主計總處

主計總處今（6）日公布1月消費者物價指數（CPI）較上年同月漲1.85%，創21個月來最大漲勢；若扣除蔬菜水果，再剔除能源後之總指數，即核心CPI，亦漲1.33％。

主計總處說明，1月CPI年漲 1.85%，主因部分服務費用（保母費及旅遊團費等）受春節所在月不同影響，價格相對上揚，加以蔬菜、水果、油料費及醫療費用上漲所致，惟蛋類、燃氣、通訊費及3C產品價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除春節循例加價之服務類（約影響總指數上漲0.73個百分點），則漲1.12％；若總指數扣除蔬菜水果及能源後，即核心CPI上漲1.33％，若再扣除春節循例加價之服務類，則漲幅約為0.6％。

觀察行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資已連續五個月走跌，平均CPI下跌1.1%，為121個月來最大跌幅；其中又以雞蛋項目的跌幅最大，達-20.76%。

七大類中以「雜項類」漲2.5％最顯著，主因1月適逢農曆春節，節前饋贈保母禮金與理容服務費循例加價所致。此外，「教養娛樂類」漲1.8％次之，主因春節期間，旅遊團費及旅館住宿費調漲所致。

至於「衣著類」則下跌3.07％最大，主因冬季服飾優惠促銷，成衣價格下跌 3.89％所致。

至於衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）連九個月走跌，年跌3.11%。其中，國產內銷品物價指數下跌2.04％，以新台幣計價的進口物價指數下跌2.16％，出口品則跌4.72％。

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