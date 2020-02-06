中能與MVOW完成簽署風力機優先供應商正式合約

中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同開發的中能發電公司6日宣布，與台灣菱重維特斯離岸風電公司(MVOW)完成簽署風力機優先供應商正式合約，將以區塊整合、聯合開發方式，以中能風場300MW發電容量，結合CIP彰芳暨西島600MW風場，構成900MW將近100座風力機的批量需求，共同與MVOW合作，實現風力機零組件在台製造目標，邁出台灣離岸風電產業在地化的一大步。

中能離岸風場是台灣唯一由歐商與台商成功共同開發的計劃，中能順利完成風力機優先供應商正式合約的簽署，並成功通過國產化審查，意味著中能與CIP所共同執行的聯合採購策略已發揮功效。同時也促動MVOW迅速與國內Wind-Team風電零組件產業聯盟廠商簽訂商業採購合約，協助國內廠商進入產線建置與零組件製造階段。

MVOW將實現在台設置風力機機艙組裝線的承諾，及帶動包括葉片、塔筒、扣件、輪轂、機艙罩、變壓器、鼻錐罩…等各項工業局規劃的風力機零組件在地化項目。

此外，加上水下基礎、風機安裝相關海事工程，與陸上電力設施等產業關聯執行方案，中能公司總計要推動27項的在地化項目，所達成的在地化程度可說是全球最高規格，不僅有助台灣建立風電產業能量、創造綠能商機及提升就業機會，新興的本土產業鏈，更可對傳統產業的轉型發展產生關鍵性的催化作用。