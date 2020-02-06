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中能與MVOW完成簽署風力機優先供應商正式合約

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導
CIP與中鋼共同開發的中能風場，是台灣唯一由歐商與台商成功共同開發並成功通過最高標準國產化審查的離岸風場計畫。中鋼提供

中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同開發的中能發電公司6日宣布，與台灣菱重維特斯離岸風電公司(MVOW)完成簽署風力機優先供應商正式合約，將以區塊整合、聯合開發方式，以中能風場300MW發電容量，結合CIP彰芳暨西島600MW風場，構成900MW將近100座風力機的批量需求，共同與MVOW合作，實現風力機零組件在台製造目標，邁出台灣離岸風電產業在地化的一大步。

中能離岸風場是台灣唯一由歐商與台商成功共同開發的計劃，中能順利完成風力機優先供應商正式合約的簽署，並成功通過國產化審查，意味著中能與CIP所共同執行的聯合採購策略已發揮功效。同時也促動MVOW迅速與國內Wind-Team風電零組件產業聯盟廠商簽訂商業採購合約，協助國內廠商進入產線建置與零組件製造階段。

MVOW將實現在台設置風力機機艙組裝線的承諾，及帶動包括葉片、塔筒、扣件、輪轂、機艙罩、變壓器、鼻錐罩…等各項工業局規劃的風力機零組件在地化項目。

此外，加上水下基礎、風機安裝相關海事工程，與陸上電力設施等產業關聯執行方案，中能公司總計要推動27項的在地化項目，所達成的在地化程度可說是全球最高規格，不僅有助台灣建立風電產業能量、創造綠能商機及提升就業機會，新興的本土產業鏈，更可對傳統產業的轉型發展產生關鍵性的催化作用。

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