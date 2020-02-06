注意！本月起領到的國民年金 這些給付都加碼了

領取國民年金各項給付的164萬人，本月底會發現入帳的1月給付，通通加碼了。

國民年金依規定每四年根據物價指數調整，衛福部已經核定，2019年消費者物價指數（CPI）較2015年成長3.97%，因此國民年金今年1月起各項給付將調升3.97%，其中老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年 金給付及原住民給付，由3,628元調整為3,772元，一年增加1,728元；身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年金， 由4,872元調整為5,065元，一年增加2,316元，合計163.9萬人受惠。勞保局表示，上述調整，無論目前正請領或是新申請者都適用。

勞保局表示，1月的各項給付通常在2月底入帳，因此領取上述給付的民眾，月底會發現入帳的金額增加了。

另外，老農津貼也是每四年依CPI調整，因此1月起也從7,256元調高3.97%到7,550元，每月增加294元，一年多領3,528元，約有59萬名老農受惠。

勞保局表示，根據主計總處最新公布數據，2019年消費者物價指數較2015年成長3.97%，衛福部及各直轄市政府已公告，自今年1月1日起，調增低收入戶生活補助、國民年金等各項津貼及給付。

勞保局表示，根據國民年金法第54條之1規定，每四年配合物價指數調整者共有六項，該局將自1月起配合調高給付金額，其中老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付，由3628元調整為3772 元，每月增加144元，一年多領1728元，受惠人數依序為94.5萬人、53.3萬人、4.2萬人、9.4萬人。

此外，身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年金， 由4872元調整為5065元，每月增加193元，一年多領2316元，總計2.5萬人受惠。連同上述適用對象，預估此次受惠總數為163.9萬人。

根據衛福部公告，此次配合CPI四年來漲幅3.97%，自1月起調高給付金額的，還有各大社會福利津貼，包含低收入戶三項生活補助，根據不同縣市地區、補助項目及款別不同，將由現行每人每月2073元至1萬6580元，調升為每人每月2155元至1萬7005元；身心障礙者生活補助費每人每月由現行3628元、4872元、8499元，分別增加為3772元、5065元、8836元；中低收入老人生活津貼每人每月由3731元、7463元，分別增加為3879元、7759元；弱勢兒童及少年生活扶助每人每月由1969元至2384元，分別增加為2047元至2479元