這些國民年金給付 不一定有加碼的原因曝光

配合四年來物價指數上升，國民年金四項年金給付今年起都調高了。不過其中只有老年年金A式是以3772元為基礎年金往上加，其他如遣屬年金、身心障礙年金，主要仍是按國保年資及所得給付率計算公式發給，如果按公式計算金額不足時，才會分別給3772元，5065元的基礎年金。

此次配合CPI調高者，國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付，由3628元調整為3772 元；身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年金， 由4872元調整為5065元。由於各項給付標準規定不同，給付金額加碼狀況也不同。

其中最優惠者是老年年金A式規定，如果被保險人可以採A式計算，則意味今年起，請領金額是從3772元起跳，再加上年資給付率，一定高於3772元。舉例而言，如果被保險人符合A式資格，國保年資只有4年，則A式計算為3772元+18282X0.65%X4=4247元。

但是遺屬年金則是，一定要先按國保被保險人的保險年資，依公式「月投保金額×保險年資×1.3 ％」發給。如果依上列規定計算出來的金額不足基本年金(原本3628元，現增加為3772元)，則至少要發給基本年金3772元，也就是只能領3772元，不能再加國保年資計算後的金額。

另外身心障礙年金也與遺屬年金相同，月給付金額＝月投保金額×保險年資×1.3%，如果按公式計算後不足基本年金5065元，無不得發給基本保障金額時，則一律發給5065元。