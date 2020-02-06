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勞動部會同北市勞動局 助遠航員工申請墊償及失業給付
遠東航空公司傳出因交通部公告撤照而無法繼續營運，規劃大量解僱員工，勞動部表示，已會同台北市勞動局共同啟動輔導大量解僱計畫書通報協商，主動輔導公司依法申辦解僱員工相關程序，以及協助員工請領失業給付及積欠工資墊償等事宜，以確保員工權益。
勞動部表示，遠東航空公司去年底宣布停飛後，勞動部即多次與該公司員工代表溝通，並協助該公司確保員工勞動權益。今天遠航表示有意規劃資遣員工，勞動部立即會同臺北市勞動局，共同啟動輔導大量解僱計畫書通報協商、專案就業媒合、協助員工請領失業給付，以及申請積欠工資、資遣費與退休金墊償等事宜，讓員工勞動債權及工作權得以確保。
勞動部表示，遠航若要申請工資墊償，必須符合歇業事實，會由北市勞動局實地了解是否歇業，如果符合歇業事實，北市勞動局就會核發歇業事實證明，遠航才能以此向勞保局申請工資及資遣費、退休金等墊償。
勞動部表示，縱使透過墊償基金支付員工債權，勞保局依法也會於一定期間向該公司追償所墊支費用；如逾期未清償，除加計利息外，另將依法移送強制執行。
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