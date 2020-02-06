勞動部會同北市勞動局 助遠航員工申請墊償及失業給付

武漢肺炎疫情持續擴大，飯店業成重災區，多家飯店表示，近來接到最多是春酒取消或延期的通知，也讓今年出現春酒得等到5、6月才辦的罕見情形。各飯店也多有因應之道，陸續推出「外帶及外送方案」，不僅搭配計程車專屬外送，還再提供外送補貼車資優惠，採多元策略，以求能儘量減緩武漢肺炎疫情所帶來的衝擊，預估可挽留1~2成業績。

2020-02-06 14:45