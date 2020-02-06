積欠2個月工資... 遠航將資遣800多名員工

遠東航空日前遭交通部民航局廢止航空運輸業許可證，無法繼續營運，將資遣800多名員工。勞動部今主動輔導遠航依法申辦解雇員工的相關作業程序，包括大量解雇計畫書通報協商、專案就業媒合、協助員工請領失業給付、申請積欠工資等，確保勞工權益。

勞動部表示，遠航去年底宣布停飛後，勞動部多次與遠航員工代表溝通，協助公司確保員工勞動權益。遠航在今天表達有意規劃資遣員工，勞動部立即會同台北市勞動局，共同啟動輔導大量解雇計畫書通報協商、專案就業媒合、協助員工請領失業給付，以及申請積欠工資、資遣費與退休金墊償等事宜，讓員工勞動債權及工作權得以確保。

勞動部次長林明裕表示，遠航目前積欠去年12月、今年1月的工資，員工人數在年前1024人，陸續離職了100多人。雖然遠航經營者仍表達強烈的經營意願，但必須優先支付勞動債權的部分，因此還是要先提大量解雇計畫書，實際資遣員工人數要依遠航提報為準，之後也能精確計算墊償基金的金額。

勞動部說明，即便透過墊償基金支付員工債權，勞保局依法將在一定期間向遠航追償所墊支費用，如逾期未清償，除加計利息外，另將依法移送強制執行。