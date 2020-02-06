遠航廢證後 今午通告員工啟動大量解僱

遠航去年12月13日無預警停飛後，交通部上月底廢止遠航民用航空運輸業許可證。遠航在昨天第二度未發薪後，今天中午發布通告給全體員工，說明考量員工生計及就業，公司將依勞動法令啟動大量解僱計畫，協助員工請領失業給付及申請工資墊償。

遠航副總盧紀融證實，今天中午公司有發給全體員工通告，主要是在許可證廢止後，雖然投資人仍有意願，但有需要更多時間，員工也有生計上的問題。因此公司願意配合勞動部計畫，啟動大量解僱計畫，至於是否今天提出申請，仍須視公司程序進行情況，但這是接下來明確要走的方向。

遠航無預警停飛時有1008名員工，近期陸續離職，目前仍有800多名員工。桃園市空服員職業工會秘書李怡靜表示，遠航大量解僱書還未出來，目前不確定會到什麼程度。不過遠航已經欠薪兩個月，無論是否啟動大量解僱，都應該發薪並給予員工資遣費。也由於員工都是非自願資遣，政府、遠航應負起責任，協助員工找到下一份工作。至於遠航尚未倒閉，財務狀況又差，若真的發不出薪水，如何啟動工資墊償，目前也在跟員工討論並詢問勞動部。