陳時中證實：已向美方商請保留新藥瑞德西韋給台灣

針對美國研發的新藥瑞德西韋（Remdesivir），被認為可能成為中國大陸新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的治療用藥，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中今（6）日證實，我方確實有向美方接洽，商請在防疫期間，能保留一些新藥的量給台灣。

美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Science）最新研發的新藥瑞德西韋（Remdesivir），被認為可能成為新型冠狀病毒肺炎的治療用藥，吉利德也無償提供提供新藥給中國大陸進行測試，不過卻傳出被陸方武漢病毒研究所搶先註冊這款新藥治療專利的爭議。

對於此新藥，傳染病防治醫療網台北區指揮官張上淳，向媒體《環球生計月刊》表示，我方政府已與吉利德接洽，將有機會取得該藥物。對此，陳時中在行政院院會後記者會中證明確有此事，但表示新藥有無效果仍須經驗證。