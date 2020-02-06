高收益債市基本面回穩 資產配置有助養息

面對中國新型冠狀病毒的擴散，全球市場謹慎以對，1月美國10年期公債殖利率回落至1.5%附近，雖影響全球股市震盪，但美國大型企業財報消息偏多支持下，對部分企業債市有所支撐。

富蘭克林華美投信表示，近期投資人情緒謹慎，市場不確定性帶動股市搖晃，但全球主要央行延續寬鬆立場、通膨溫和的環境下，收益題材仍將是投資熱議字眼，引導部分債市走揚。

富蘭克林華美投信表示，農曆年後遇到武漢疫情這隻黑天鵝所造成的市場波動，更突顯提升資產配置抵抗力的重要性，建議無論短中長期投資布局上可增持收益部位，舉例：高收益債市受到市場風險胃納吸力，且波動度略低於股票，資產配置上可望發揮養息的效果。

就企業財報面來說，根據Factset統計至1月31日，史坦普500企業去年第4季獲利預估值中，目前有45%企業公布結果，仍有近七成的企業財報優於預期，對於高收益企業債市具支撐力。伴隨全球央行續走寬鬆貨幣政策，有助延續資金對收益題材的青睞度，加上高收益債具備息收的基本面優勢，亦可提供下檔支撐力道，相較於股票資產更具抗震性。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，美國經濟仍維持在適當成長下，企業基本面支持信用債市，金融市場位於低利率環境，眼前高收益債券相對穩健的利息保障倍數有助抵銷整體發債企業槓桿偏高的疑慮。惟風險評估上，今年美國政壇前景、美中貿易談判，以及部分意料之外的黑天鵝事件變化，可能會導致市場氣氛轉為風險趨避，故須留意高收益債市的走勢變化。

張瑞明表示，短線市場風險趨避心理雖可能壓抑信用債市表現，但美國高收益債的利差近期最高來到403 bps（為去年震盪區間下緣），目前暫視為正常回調，建議目前投資可著重於債息累積與較低波動部位的配置上，加上本基金約有八成配置於美國地區，著重以美國市場來發掘收益機會，有助提高殖利率的表現空間。