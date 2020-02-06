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減稅、貸款等紓困方案 財政部：討論中

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
武漢肺炎疫情持續升溫，台北市立聯合醫院昆明院區門口設置防堵疫情告示牌，工作人員則穿戴全副防疫裝備，服務入院民眾。記者侯永全／攝影

針對武漢肺炎疫情，行政院正評估是否推出紓困振興方案，財政部今（5）日出席相關會議，針對減稅、公股貸款等面向表示意見。官員表示，現行針對觀光業已有相關優惠貸款方案，若業者仍貸不到款，政府會再找中小企業信保基金商量，目前並未定案，仍要繼續研議。

官員表示，觀光局去年起已實施「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」，旅宿業者可向金融機構申請資本性融資與周轉金，此外也有「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」，有還款困難的業者，都可延長寬限期年限與貸款年限。

不過仍有業者反映貸不到款，官員表示，此次會議有提到，可能會再找中小企業信保基金商量，不過僅是提到而已，並未定案，後續還要再討論。

至於減稅方面，財政部強調，希望以現行稅法範圍內的紓困機制為主，目前不打算另提租稅優惠。至於是否會有具體的補助方案，官員則表示，要由主管機關如交通部彙整後，報請行政院簽呈，才能對外宣布。

官員提到，行政院目前首要的目標是針對受到疫情影響的部分，先行紓困，後續再推出復甦及振興方案，相關主管機關會再進行整理與盤點。

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