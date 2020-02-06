親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合

航空大砍班...國泰下月起放無薪假 華航暫緩新人報到

2020-02-06 00:24聯合報 記者侯俐安曹悅華葉冠妤徐如宜／連線報導

香港國泰航空公司因應武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，昨天公告鼓勵員工休無薪假。圖為國泰...
香港國泰航空公司因應武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，昨天公告鼓勵員工休無薪假。圖為國泰航空公司設在桃園機場的營運櫃台。記者陳嘉寧／攝影
分享

武漢肺炎疫情嚴重衝擊航空業，長榮華航及星宇日前針對兩岸及港澳航線大舉砍班，國泰航空昨宣布全體員工將放三周無薪假，從三月開始全體員工輪休；華航也證實本月要報到的兩批新進空服人員暫緩報到。

勞動部官員表示，已請地方政府了解詳情，依規定實施減班休息前，雇主要取得個別勞工的減少工時協議書，且約定工資不得低於基本工資，違者可處二萬至一百萬元罰款。

無薪假勞工 高雄擬短期補助

除航空業受疫情影響，高市部分觀光、旅遊及其他產業也傳出擬實施無薪假，市府勞工局已著手研議補助勞工因應策略，初步構想每月補貼兩千名勞工五千元短期生活補助，最多三個月，將向勞動部爭取補助經費約三千萬元。

國泰航空四日宣布大砍兩個月內三成全球航班，此期間內大陸航班也減少九成運能。國泰航空台灣辦公室昨證實已收到總公司來函，三月初至六月底放三周無薪假，採取鼓勵輪休、並配合台灣法規調整。

飛陸僅載4、5人 恐慘到明年

疫情也影響旅客出遊意願，香港航空業者向本報透露，最近航空界都會用「大巴」、「中巴」、「計程車」來形容飛往大陸航班。一架七七七廣體客機原可容納三百名旅客，只載了四、五人，業者分析「最慘時間還沒到」，預估兩岸航線至少要到明年才會真正復甦。

業者指出，兩岸二線城市砍班，「業者苦撐就是為了航權」，當各家只剩北京、上海等主力航點，就是最慘的時候，預估三月是最低點。

由於疫情仍在擴散，加上該月本身就是淡季，載客率會持續下降，除非疫情明顯受到控制，同時不再出現死亡案例，才有可能起死回生。

國泰航空長榮武漢肺炎華航星宇航空

延伸閱讀

疫情恐引無薪假浪潮 高市勞工局建議開辦生活補...

國泰航空鼓勵放三周無薪假 影響台灣員工近60...

高市體恤計程車司機 明天起中午停路邊停車格免...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

疫情衝擊 專家憂我經濟成長率恐不保2

2020-02-06 00:29

公務員防疫假不給薪 全教總：公務員、上班族均應給薪

2020-02-05 17:20

外資持有台幣資產 大縮水

2020-02-05 23:49

財經觀點／疫情考驗布建、轉移生產基地

2020-02-06 00:50

KPMG：企業不要鐵齒 做好備援計畫

2020-02-06 00:27

外資1月淨匯入額 明顯減少

2020-02-05 23:46

外匯存底增10億 票據清償可從寬

2020-02-05 19:46

國泰航空將放3周無薪假 勞動部：工資不得低於基本工資

2020-02-05 19:22

批防疫假給假不給薪 邱顯智：政府應支應部分薪資

2020-02-05 17:42

繼削減往返陸航班後 國泰航空3月起全體員工輪放3周無薪假

2020-02-05 16:25

武漢肺炎影響 學者：國內GDP不排除下修到2%以下

2020-02-05 16:23

東京奧運是否照辦 成我觀光指標

2020-02-05 14:33

疫情雙面刃 商研院：台灣經濟超車契機

2020-02-05 14:33

PMI連4個月擴張 中經院：武漢肺炎對非製造業衝擊較大

2020-02-05 14:23

全台瘋口罩！這家手套廠憑什麼變年產1億片「口罩王」？

2020-02-05 14:12

口罩產能亮紅燈！本周每日產量已從400萬片降至320萬片

2020-02-05 12:36

中經院：武漢肺炎疫情難料 非製造業比製造業令人憂心

2020-02-05 12:19

武漢肺炎「黑天鵝」衝擊 行政院：振興、紓困並行

2020-02-05 11:57

1月PMI連4月擴張 指數跌至51.3

2020-02-05 11:43

去年製造業景氣燈號亮黃藍燈 表現不如2018年

2020-02-05 11:24

製造業燈號終結連13藍 台經院估今年表現勝去年

2020-02-05 11:19

疫情衝擊觀光業 導遊協會理事長：沒有最慘只有更慘

2020-02-05 11:04

武漢肺炎疫情蔓延 商研院：恐增加亞洲經濟不確定性

2020-02-05 11:01

航空業爆飛上海僅「小黃人數」 最慘時間還沒到

2020-02-05 10:43

比SARS還慘！ 觀光業上半年慘澹 學者估計最快8月復甦

2020-02-05 10:12

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20
看更多

熱門文章

航空業爆飛上海僅「小黃人數」 最慘時間還沒到

2020-02-05 10:43

口罩產能亮紅燈！本周每日產量已從400萬片降至320萬片

2020-02-05 12:36

千萬富翁是你嗎？11-12月發票開出13張特別獎

2020-02-05 10:37

防堵業務員亂賣保單 保險局2大新措施下週上路

2020-02-05 06:16

疫情衝擊觀光業 導遊協會理事長：沒有最慘只有更慘

2020-02-05 11:04

新台幣挑戰29字頭 盤中勁揚1.67角

2020-02-05 10:43

比SARS還慘！ 觀光業上半年慘澹 學者估計最快8月復甦

2020-02-05 10:12

公務員防疫假不給薪 全教總：公務員、上班族均應給薪

2020-02-05 17:20

武漢肺炎影響 學者：國內GDP不排除下修到2%以下

2020-02-05 16:23

經濟數據優於預期 美債、德債殖利率反彈

2020-02-05 09:26

繼削減往返陸航班後 國泰航空3月起全體員工輪放3周無薪假

2020-02-05 16:25

英業達今年高階電競機種增溫 筆電業務雙位數增長

2020-02-05 08:43

特斯拉股價飆漲 概念股和大智伸科走堅

2020-02-05 10:36

防疫大作戰 兆豐銀祭三大類民眾可緩繳卡費措施

2020-02-05 15:46

國泰航空將放3周無薪假 勞動部：工資不得低於基本工資

2020-02-05 19:22

南京實施小區封閉式管理 台積電：晶圓廠持續生產

2020-02-05 14:33

中聯資源「轉爐石」用途多元 發展願景看旺

2020-02-05 12:57

友達董事會決議通過 公開收購凌華5-30%股權

2020-02-05 20:25

中經院：武漢肺炎疫情難料 非製造業比製造業令人憂心

2020-02-05 12:19

東京奧運是否照辦 成我觀光指標

2020-02-05 14:33

肺炎疫情衝擊航空業 中港澳航線2月底前減逾1,200班

2020-02-05 16:27

疫情雙面刃 商研院：台灣經濟超車契機

2020-02-05 14:33

中油煉製研究所 研發再傳捷報

2020-02-05 14:33

疫情危影／憂iPhone斷鏈 美林急找鴻海法說

2020-02-05 14:18

鴻海6日受邀外資法說 武漢肺炎疫情因應成焦點

2020-02-05 10:26

華固元月營收年減兩成 憂武漢疫情衝擊燒向房市

2020-02-05 10:27

批防疫假給假不給薪 邱顯智：政府應支應部分薪資

2020-02-05 17:42

揪人來存款 養大自己的錢

2020-02-05 14:52

綠能產業再攻一城 華銀主辦天衝能源43億元聯貸案

2020-02-05 18:00

群創南京、寧波廠　納入小區自主管理防疫

2020-02-05 16:16

特斯拉股價狂飆 電池上游原料股跟漲

2020-02-05 13:38

武漢肺炎「黑天鵝」衝擊 行政院：振興、紓困並行

2020-02-05 11:57

PMI連4個月擴張 中經院：武漢肺炎對非製造業衝擊較大

2020-02-05 14:23

財政部：藥局販售實名制口罩 免開統一發票

2020-02-05 17:42

武漢肺炎疫情蔓延 商研院：恐增加亞洲經濟不確定性

2020-02-05 11:01

疫情危影／ 外資：陸手機供應鏈埋3憂

2020-02-05 14:18

觀察大陸肺炎疫情影響 牧德董座提兩指標

2020-02-05 15:24

寶成大陸門市 傳5,000家停業

2020-02-06 00:10

國泰航空鼓勵放三周無薪假 影響台灣員工近600人

2020-02-05 16:12

智冠首季業績看旺 今年展望樂觀

2020-02-05 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top