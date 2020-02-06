航空大砍班...國泰下月起放無薪假 華航暫緩新人報到

香港國泰航空公司因應武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，昨天公告鼓勵員工休無薪假。圖為國泰航空公司設在桃園機場的營運櫃台。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情嚴重衝擊航空業，長榮、華航及星宇日前針對兩岸及港澳航線大舉砍班，國泰航空昨宣布全體員工將放三周無薪假，從三月開始全體員工輪休；華航也證實本月要報到的兩批新進空服人員暫緩報到。

勞動部官員表示，已請地方政府了解詳情，依規定實施減班休息前，雇主要取得個別勞工的減少工時協議書，且約定工資不得低於基本工資，違者可處二萬至一百萬元罰款。

無薪假勞工 高雄擬短期補助

除航空業受疫情影響，高市部分觀光、旅遊及其他產業也傳出擬實施無薪假，市府勞工局已著手研議補助勞工因應策略，初步構想每月補貼兩千名勞工五千元短期生活補助，最多三個月，將向勞動部爭取補助經費約三千萬元。

國泰航空四日宣布大砍兩個月內三成全球航班，此期間內大陸航班也減少九成運能。國泰航空台灣辦公室昨證實已收到總公司來函，三月初至六月底放三周無薪假，採取鼓勵輪休、並配合台灣法規調整。

飛陸僅載4、5人 恐慘到明年

疫情也影響旅客出遊意願，香港航空業者向本報透露，最近航空界都會用「大巴」、「中巴」、「計程車」來形容飛往大陸航班。一架七七七廣體客機原可容納三百名旅客，只載了四、五人，業者分析「最慘時間還沒到」，預估兩岸航線至少要到明年才會真正復甦。

業者指出，兩岸二線城市砍班，「業者苦撐就是為了航權」，當各家只剩北京、上海等主力航點，就是最慘的時候，預估三月是最低點。

由於疫情仍在擴散，加上該月本身就是淡季，載客率會持續下降，除非疫情明顯受到控制，同時不再出現死亡案例，才有可能起死回生。