疫情衝擊 專家憂我經濟成長率恐不保2

受到疫情衝擊，世銀下修今年全球經濟成長預測。（歐新社） 分享 facebook

武漢肺炎疫情延燒，引發全球產業界擔憂供應鏈恐受衝擊，世界銀行總裁馬爾帕斯表示，世銀將下修全球成長預測。至於疫情對台灣的影響，中研院經濟研究所前所長簡錦漢則說，疫情對全球經濟將有嚴重負面影響，影響恐在第一、二季顯現，不排除下修今年國內經濟成長率至百分之二以下。

馬爾帕斯四日在華府出席一場活動時說，「至少二○二○年上半年的（經濟成長率）預測將會降低。部分原因是中國，部分原因是供應鏈。」 他指出，航空公司暫停中國航線，不僅影響人員移動，也妨礙貨物運送。

世界銀行的經濟展望原本預測，今年全球經濟成長率會從去年的百分之二點四提高到百分之二點五；但馬爾帕斯沒有透露調降預測值的具體細節。

與馬爾帕斯出席同場座談的美國聯準會前主席葉倫表示，疫情似乎必定會影響中國經濟一或兩季，基於中國經濟規模，全球經濟也會受影響。她說，過去的SARS等疫情經驗顯示，對經濟的影響屬於短期效應，長期而言衝擊不大，希望這次也是如此。

簡錦漢也說，武漢肺炎對台最大影響是供應鏈中斷，大陸在生產供應鏈上比SARS時更重，對台影響會比SARS時更嚴重；大陸若管制源流，很多國家生產活動會停擺，以iPhone為例，大陸一停擺，可能會好一陣子買不到iPhone。

簡錦漢指出，各國廠商經過這次疫情後，體認到不能把供應鏈都放在同一地方，將加速離開中國，把生產供應鏈分散到不同地區；之前中美貿易戰已有部分廠商移動，這次疫情會加快、加深供應鏈從中國分散到全球其他地方的程度。

中經院院長陳思寬表示，製造業等疫情過後需求會回補，是一個短時間衝擊，但非製造業對於後續會有較大影響，旅遊、住宿、餐飲、零售、航運、客運等廠商，近期都接到訂單取消或航班取消，恢復狀況相對比較緩慢，最關鍵是在於疫情的不確定性，將影響大眾消費行為。