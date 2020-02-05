外匯存底增10億 票據清償可從寬

「今天外資買超台股5.4億左右，但1月份外資是賣超。」中央銀行外匯局長顏輝煌5日報告外匯存底，他說，109年1月底，我國外匯存底金額為4,791.31億美元，較上月底增加10.05億美元，外匯存底增加主要因素為外匯存底投資運用收益。此外，央行宣布，票款清償能力受疫情影響者，可從寬處理。

「最主要是1月份台股下跌4.18%，外資也賣超台股約384億新台幣，所以整個外資持有新台幣資產餘額下降。」顏輝煌補充，美元指數DXY在1月上升1.04%，主要因為美國經濟表現優於預期，武漢疫情造成市場擔憂，所以購買美元的避險需求增溫。歐元在1月份則下跌1.6%。

顏輝煌表示，「因為新台幣匯率是市場供需決定的，外匯市場也是，逢低就買、逢高就賣。」由於過年放很多天假，外資也進出頻繁，所以1月底30~31日量增大。如果短期失序，央行會進場維持秩序，這是一般匯率政策。這兩天台幣升值，顯示外匯的供給大於需求。

另外，因應武漢肺炎疫情升高，為協助受本次事件影響票款清償能力之產業，央行5日函請台灣票據交換所依相關規定予以從寬處理：

一、前述受影響業者得向中央目的事業主管機關（經濟部或交通部等）申請紓困。

二、給予申請紓困業者「6個月」暫緩通報為拒絕往來戶之寬延期間。

三、於上述期間內，將退票辦理清償贖回、提存備付或重提付訖之註記者，該退票紀錄不對外提供查詢。

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