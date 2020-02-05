經濟部祭出三招 紓困疫情衝擊台商

武漢肺炎疫情持續延燒，除了防疫優先外，經濟部今（5）日表示，產業受到疫情管制人流、物流衝擊，經濟部將陸續祭出三招，包括一、協助台商產能調整，二、支持台商回台投資，以及三、加速產業升級轉型。

中央流行疫情指揮中心宣布，赴中港澳旅遊回台者，都要進行居家檢疫14天。經濟部長沈榮津及工業局在第一時間已直接與電子業、科技業、傳統產業等十幾家主要台商大廠經營者聯繫，均都表示會配合政府防疫作為，以防疫優先。

此外，中國大陸面對武漢肺炎的疫情，為了防疫，同樣有對於人流、物流的管制；經濟部分析，這部分對於台商而言，會出現部分區域的產能、供應鏈整合，以及終端消費市場受影響的效應。

對此，為了因應產業面，沈榮津已與電子、科技、傳產等十幾家主要台商大廠經營者聯繫，並將展開三大方案紓困產業，包括協助產能調整需求，並持續推廣台商回台投資及產業升級。

經濟部指出，有些台商在中國部分區域的產能受限，但可以透過其他地方的產能調整彌補，經濟部將主動了解台商需求並提供協助。

此外，經濟部將加大力道支持台商回台投資。從美中貿易戰到武漢肺炎，都顯示必須分散生產基地、分散市場，才能夠分散風險。