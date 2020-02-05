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口罩實名制上路：移工能以健保卡買口罩嗎？

「拖到最後一刻才給返台名單」 陸委會指中方三缺失

英國終於脫歐 對台灣經濟、貿易將有影響

2020-02-05 17:36經濟日報 記者黃靖文邱力行／即時報導

英國真的脫歐了，在歐盟總部布魯塞爾時間1月31日零時起，英國離開歐盟並開啟為期11個月的過渡期，這段期間英國和歐盟必須談妥貿易協定，還有關稅優惠，如果沒有談妥就會演變成硬脫歐。

台灣的專家及學者分析，英國脫歐雖然為雙方經濟成長帶來不確定因素，英國開始積極尋找貿易夥伴，也替台灣帶來一些轉機。

英國脫歐歐盟布魯塞爾

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