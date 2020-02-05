親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

口罩實名制上路：移工能以健保卡買口罩嗎？

「拖到最後一刻才給返台名單」 陸委會指中方三缺失

人力銀行攜手學聯網 攻線上學習平台

2020-02-05 17:32經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

台灣最大的線上慕課(MooCs)平台《ShareCourse學聯網》今天宣布將與1111人力銀行共同合作，將提供一個新型態的人才就業輔導的模式，讓學習不再只是興趣；加上學習履歷實用化的功能，讓學員完成線上完整的學習過程成為領域的專精證明，可以讓人力銀行做職務媒合和介紹的時候將更有依據和規則，提供給人才需求的公司更有品質的應徵者。

學聯網至今已成立八年，一直專注提供各種實用型類型的線上課程，希望能夠弭平學校教育與職場實用的落差，這幾年更是專心經營人工智慧相關的實作與實用課程。學聯網強調這些年共累積數萬名學員，這些學員在專業課程學習過程留下了各類型的測試成績與實作作業，都足以充分證明學員的學習是紮實且有效的，在做職業和職務配對和媒合的時候將更有明確的資料做為佐證，讓企業主更容易找到合適的人才。

於2020年春節過後，學聯網將會和已經留下學習履歷的學員確認，是否願意加入「人才培養與轉介計劃」。在未來的課程中，也將會讓學員直接確認是否加入計畫中，確認加入的學員，學聯網將會和1111人力銀行一同推薦這些優秀的學員到各個專業職務需求的公司，希望能讓學以致用達到最佳的範例。

學聯網表示，學習成效和學習意願一直是專業的線上學習平台最能凸顯優勢的地方，而傳統的學習無法累積個體的學習狀況、無法確認學習成效，是目前人才市場上很大的問題。專業的線上學習平台都能夠克服這些問題，不只是學習的時間彈性，線上各種完整的測驗與作業以及老師的互動討論，都能使學員的表現被凸顯出來，讓學習履歷成為真正的效果證明，而不僅僅是寫在紙上的學過而已。學聯網接下來也會持續加強學習履歷和測驗的完整性，讓「認真學，學聯網一同為你開創未來」成為學習平台的服務之一，為台灣的人才培養盡一份心力。

履歷人力銀行人工智慧

延伸閱讀

因應延後開學 線上學習平台資源都在這

「防疫照顧假」給薪嗎？誰可以請？一次幫您解答

DeltaMOOCx免費線上課程 讓高中數理...

武漢肺炎延燒 人力銀行：年後轉職潮略有延後

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

公務員防疫假不給薪 全教總：公務員、上班族均應給薪

2020-02-05 17:20

繼削減往返陸航班後 國泰航空3月起全體員工輪放3周無薪假

2020-02-05 16:25

武漢肺炎影響 學者：國內GDP不排除下修到2%以下

2020-02-05 16:23

東京奧運是否照辦 成我觀光指標

2020-02-05 14:33

疫情雙面刃 商研院：台灣經濟超車契機

2020-02-05 14:33

PMI連4個月擴張 中經院：武漢肺炎對非製造業衝擊較大

2020-02-05 14:23

全台瘋口罩！這家手套廠憑什麼變年產1億片「口罩王」？

2020-02-05 14:12

口罩產能亮紅燈！本周每日產量已從400萬片降至320萬片

2020-02-05 12:36

中經院：武漢肺炎疫情難料 非製造業比製造業令人憂心

2020-02-05 12:19

武漢肺炎「黑天鵝」衝擊 行政院：振興、紓困並行

2020-02-05 11:57

1月PMI連4月擴張 指數跌至51.3

2020-02-05 11:43

去年製造業景氣燈號亮黃藍燈 表現不如2018年

2020-02-05 11:24

製造業燈號終結連13藍 台經院估今年表現勝去年

2020-02-05 11:19

疫情衝擊觀光業 導遊協會理事長：沒有最慘只有更慘

2020-02-05 11:04

武漢肺炎疫情蔓延 商研院：恐增加亞洲經濟不確定性

2020-02-05 11:01

航空業爆飛上海僅「小黃人數」 最慘時間還沒到

2020-02-05 10:43

比SARS還慘！ 觀光業上半年慘澹 學者估計最快8月復甦

2020-02-05 10:12

觀光業紓困 初估上看200億

2020-02-05 00:13

名家觀點／抗疫…考驗企業緊急應變力

2020-02-05 00:10

財經觀點／3個思維 防疫情影響企業經營

2020-02-05 00:00

財部抗疫紓困 擬祭貸款延期方案

2020-02-04 23:36

財部官員：企業可善用十年盈虧互抵

2020-02-04 23:31

疫情延燒 交部將先救四類觀光業

2020-02-04 23:31

大陸再封三城 經濟部：持續歡迎台商回流

2020-02-04 20:32

防疫期間放寬特殊產業加班限制 加班費這樣算

2020-02-04 19:03

四產業面臨無薪假危機 勞動部：員工進修可領時薪補助

2020-02-04 18:53

中央出手調產能 台酒酒精3月鋪貨全台藥局

2020-02-04 18:03

「防疫照顧假」比照育嬰津貼給6成薪？勞部：精神不符

2020-02-04 17:29

經部公布多國口罩價量 掛保證一個月後日產能拚千萬片

2020-02-04 16:54

兩樣情？私幼家長不能請防疫照顧假 勞部：請家庭照顧假

2020-02-04 16:13

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

防武漢肺炎需求增 經濟部：口罩原料供貨2月底前無虞

2020-02-04 19:14
看更多

熱門文章

航空業爆飛上海僅「小黃人數」 最慘時間還沒到

2020-02-05 10:43

口罩產能亮紅燈！本周每日產量已從400萬片降至320萬片

2020-02-05 12:36

聯發科 傳遭OPPO挖牆角

2020-02-04 23:54

大陸再封三城 經濟部：持續歡迎台商回流

2020-02-04 20:32

手機重鎮淪陷 鴻海拚不斷鏈

2020-02-05 01:08

中央出手調產能 台酒酒精3月鋪貨全台藥局

2020-02-04 18:03

大陸LED「染疫」 台廠迎轉單

2020-02-05 01:16

防堵業務員亂賣保單 保險局2大新措施下週上路

2020-02-05 06:16

鄭州半封城 鴻海喊話 陸廠復工不變

2020-02-05 00:04

鄭州半封城？鴻海集團聲明：2月10日復工目標不變

2020-02-04 19:06

四產業面臨無薪假危機 勞動部：員工進修可領時薪補助

2020-02-04 18:53

杜絕保單亂賣 金管會祭四大管控

2020-02-04 23:36

防武漢肺炎需求增 經濟部：口罩原料供貨2月底前無虞

2020-02-04 19:14

新台幣挑戰29字頭 盤中勁揚1.67角

2020-02-05 10:43

疫情衝擊觀光業 導遊協會理事長：沒有最慘只有更慘

2020-02-05 11:04

比SARS還慘！ 觀光業上半年慘澹 學者估計最快8月復甦

2020-02-05 10:12

千萬富翁是你嗎？11-12月發票開出13張特別獎

2020-02-05 10:37

因應武漢肺炎 金管會要求銀行採取三項緊急措施

2020-02-04 18:52

財部抗疫紓困 擬祭貸款延期方案

2020-02-04 23:36

黑天鵝、灰天鵝、綠天鵝 央行教你不一樣的生物課

2020-02-05 00:28

經濟數據優於預期 美債、德債殖利率反彈

2020-02-05 09:26

武漢肺炎影響 學者：國內GDP不排除下修到2%以下

2020-02-05 16:23

第二波5G競標…先禮後兵

2020-02-04 23:33

中鋼大變革 月盤季盤並存

2020-02-05 00:52

國銀大陸曝險比重 降至歷史新低

2020-02-04 23:59

中鋼將開漲盤 一年來首見

2020-02-04 23:33

統一集團出招！全新複合通路「Simple-Fit」近期開幕

2020-02-04 18:54

觀光業者疾呼已到存亡臨界點 需政府大力關切與紓困

2020-02-04 19:08

黑天鵝、綠天鵝、灰天鵝分不清？央行教你這樣看

2020-02-04 19:01

英業達今年高階電競機種增溫 筆電業務雙位數增長

2020-02-05 08:43

台達電 赴美空調展搶單

2020-02-04 23:39

開發金總座王銘陽 下月退休

2020-02-04 23:54

王銘陽發信給同仁 點名近40年拍檔郭瑜玲不會同進退

2020-02-04 18:00

特斯拉股價飆漲 概念股和大智伸科走堅

2020-02-05 10:36

業務員推薦客戶借錢買保險 金管會有條件放寬

2020-02-04 19:18

繼削減往返陸航班後 國泰航空3月起全體員工輪放3周無薪假

2020-02-05 16:25

防疫大作戰 兆豐銀祭三大類民眾可緩繳卡費措施

2020-02-05 15:46

中經院：武漢肺炎疫情難料 非製造業比製造業令人憂心

2020-02-05 12:19

武漢肺炎疫情影響嚴重 瑞銀降全球Q1經濟成長

2020-02-05 00:28

武漢肺炎疫情衝擊擴大 高速公路服務區業績也受影響

2020-02-04 19:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top