人力銀行攜手學聯網 攻線上學習平台

台灣最大的線上慕課(MooCs)平台《ShareCourse學聯網》今天宣布將與1111人力銀行共同合作，將提供一個新型態的人才就業輔導的模式，讓學習不再只是興趣；加上學習履歷實用化的功能，讓學員完成線上完整的學習過程成為領域的專精證明，可以讓人力銀行做職務媒合和介紹的時候將更有依據和規則，提供給人才需求的公司更有品質的應徵者。

學聯網至今已成立八年，一直專注提供各種實用型類型的線上課程，希望能夠弭平學校教育與職場實用的落差，這幾年更是專心經營人工智慧相關的實作與實用課程。學聯網強調這些年共累積數萬名學員，這些學員在專業課程學習過程留下了各類型的測試成績與實作作業，都足以充分證明學員的學習是紮實且有效的，在做職業和職務配對和媒合的時候將更有明確的資料做為佐證，讓企業主更容易找到合適的人才。

於2020年春節過後，學聯網將會和已經留下學習履歷的學員確認，是否願意加入「人才培養與轉介計劃」。在未來的課程中，也將會讓學員直接確認是否加入計畫中，確認加入的學員，學聯網將會和1111人力銀行一同推薦這些優秀的學員到各個專業職務需求的公司，希望能讓學以致用達到最佳的範例。

學聯網表示，學習成效和學習意願一直是專業的線上學習平台最能凸顯優勢的地方，而傳統的學習無法累積個體的學習狀況、無法確認學習成效，是目前人才市場上很大的問題。專業的線上學習平台都能夠克服這些問題，不只是學習的時間彈性，線上各種完整的測驗與作業以及老師的互動討論，都能使學員的表現被凸顯出來，讓學習履歷成為真正的效果證明，而不僅僅是寫在紙上的學過而已。學聯網接下來也會持續加強學習履歷和測驗的完整性，讓「認真學，學聯網一同為你開創未來」成為學習平台的服務之一，為台灣的人才培養盡一份心力。