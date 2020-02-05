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陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

武漢肺炎影響 學者：國內GDP不排除下修到2%以下

2020-02-05 14:49聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

武漢肺炎疫情蔓延，中研院濟研究所所長簡錦漢今指出，武漢肺炎對全球經濟將有嚴重負面影響，影響約會在第一、二季顯現，同時會加速廠商將生產供應鏈離開中國，分散到其他地區；而受到大陸供應鏈停擺影響，不排除下修國內GDP成長率至2%以下。

簡錦漢表示，武漢肺炎對全球經濟有很嚴重影響，無論是貨物跟人的交流，中國跟全世界其他地方交流幾乎停擺，對全球供應鏈產生很嚴重的負面影響，但這影響會在第一季或頂多第二季前半部有嚴重影響，過去有SARS的經驗，中國現在處理疫情的態度會比較成熟與嚴謹，隨著疫情慢慢控制住後，全球經濟會慢慢恢復運作。

但簡錦漢認為，武漢肺炎對台灣最大影響是供應鏈中斷，SARS當時中國在全球生產消費都比較低，現在中國經濟體重要性與佔消費市場比重較高，供應鏈中斷，對台灣影響會比SARS時更嚴重，大陸在生產供應鏈上比SARS時要重要，管制源流的話，很多生產活動都會停擺，也會讓很多國家生產停擺，以iPhone為例，大陸一停擺，可能會好一陣子可能買不到iPhone。

簡錦漢指出，其他國家廠商經過這次武漢肺炎後，會慢慢體認到不能把供應鏈都放在同一地方，他們會加速離開中國，分散到不同地方，之前中美貿易戰已經有部分廠商在移動，這次武漢肺炎會加快速度，供應鏈從中國分散到全球其他地方的程度會加快與加深。

中研院是否會下修今年台灣經濟成長率？簡錦漢表示，估計應該每個機構都會下修，因為不論生產與消費，中國占全球都有高比重，「如果第一、二季受影響，全年都會有很大程度影響，也不排除可能下修到2%以下。」

肺炎SARS

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