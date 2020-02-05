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PMI連4個月擴張 中經院：武漢肺炎對非製造業衝擊較大

2020-02-05 14:23聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

中經院今發布1月PMI與NMI指數。記者戴瑞瑤／攝影
中經院今發布1月PMI與NMI指數。記者戴瑞瑤／攝影
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中經院今公布今年1月份台灣製造業採購經理人指數(PMI)，指數連續四個月呈現擴張，指數為51.3%，對未來6個月展望也是呈現擴張趨勢；非製造業經理人指數 (NMI)也已呈現連續11個月擴張，指數來到55%。但此數據並未反映武漢肺炎的衝擊，中經院預估，武漢肺炎對非製造業，尤其是旅遊、零售等行業影響最劇烈。

中經院院長陳思寬表示，1月台灣製造業PMI仍持續去年好轉趨勢，指數連續4個月呈現擴張，指數為51.3%，對未來6個月展望也是呈現擴張趨勢，但因為這次問卷是1月23日之前填寫完成，經過營業天數與季節因素調整後，新增訂單擴張速度有大幅趨緩，生產數量指數中斷連續6個月擴張，指數轉為緊縮，且指數大幅下降18.2個百分點。原因是因今年過年較早，大部分訂單可能12月就完成。

對於後續，陳思寬指出，受到武漢肺炎影響，製造業大部分需求有延後的狀況，要等疫情結束之後才回補，實際狀況可能要等下周才比較明確，廠商也要盤點人員復工與原物料狀況，不確定性仍存在。

非製造業部份，今年1月非製造業PMI指數為55%，已呈現連續11個月擴張，營造不動產持續熱絡，也受惠於美中貿易紛爭較暫緩、脫歐不確定下降等，非製造業商業活動連續好幾個月呈現擴張。非製造業的八大產業中，除住宿餐飲外，其餘產業對未來展望都呈現擴張趨勢。

但陳思寬也表示，自從1月23日武漢封城後，大陸暫停所有旅行團活動，台灣2月也宣布高中職以下延後開學，對於旅遊、住宿、餐飲、零售、航運、客運等廠商，都有接到訂單取消或航班取消。製造業等疫情過後需求會回補，是短時間衝擊，但非製造業對於後續會有較大影響，恢復狀況相對比較緩慢，最關鍵是在於疫情的不確定性，將影響大眾消費行為。

武漢肺炎衝擊，是否會下修今年台灣經濟成長率？陳思寬則認為，現在沒有辦法預測，目前資訊還不是很完全，應該要等更多資訊才能做判斷，現在預測都太早。

製造業

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