中聯資源「轉爐石」用途多元 發展願景看旺

循環經濟當道，煉鋼副產品轉爐石用途多元廣泛，不但可以做為媲美美國國際級的道路用料，更可做為土壞改良劑增加農產，中聯資源發展願景看旺。

高雄市南星路轉爐石瀝青混凝土道路平坦耐用又環保。 圖／中聯提供 分享 facebook

中聯資源表示，考慮結冰凍融、高鹽害，以及高乘載荷重等工程需求，美國科羅拉多州際公路採用鋼性強度值高、密度高、抗磨損及抗車轍變形能力高，且兼具不透水的密級配瀝青混凝土鋪面，鋪面當中所添加煉鋼副產品轉爐石，讓瀝青混凝土的穩定值增加了20%，使道路更為平坦、耐用。

在台灣，已有越來越多的道路，在產、官、學、研四方合作研發，開始採用煉鋼副產物的轉爐石級配料來做為道路鋪面，平坦的道路已媲美美國國道。能夠擁有這樣國際水準道路的背後，除了各界專業人士所投注的心力之外，最重要的添加材料轉爐石級配料，是關鍵中的關鍵。

中聯資源表示，轉爐石主要化學成分包含氧化鈣、氧化鎂、氧化鐵、二氧化矽及氧化鋁….等，與天然砂石相近，為水泥熟料主要成分，因此轉爐石具有類似水泥的水化膠結特性。另外，轉爐石具有低磨損、低硫酸鈉鍵性、高硬度、高單軸抗壓強度等特性，而呈現耐壓、耐磨與較佳承載力優勢，為工程材料中的新寵兒。

轉爐石雖是世界級認可的環保綠產物，但社會大眾總擔憂是否內含重金屬進而影響環境？其實在轉爐石的製造過程中，已經過1500度的高溫熔出，除了能完全消除戴奧辛外，其毒性特性溶出試驗均通過美國MTCLP、荷蘭BMD、日本JLT以及我國國家標準，其中，美國更模擬待測物質遭遇到有機酸與酸雨雙重侵蝕下之溶出情形，並以 10 次萃取模擬1000年溶出結果，實驗結果證明轉爐石物化性十分穩定，且無毒、無害，足證轉爐石是具有長期穩定性與環境相容性的資源環保材料。

轉爐石粒料。 圖／中聯提供 分享 facebook

在歐美、日、韓等各地，轉爐石的應用途徑隨處可見，在工程（道路、土木、大地、海事）應用、土地回填、填海、水泥、肥料皆有轉爐石的身影；在日本、德國、美國，轉爐石都被拿來做為土壤改良劑，美國也早在1930年代初期即開始在各農業重鎮中，推行用轉爐石取代石灰來中和土壤酸性，使用後也提升玉米、小麥、燕麥、蕎麥、黃豆等穀物產量之效果更優於石灰石肥料，且更能抵抗病蟲害；在水域改良方面，因轉爐石本身所含高量的鈣與鐵質成分，可釋出作為海藻的養分，也成功扭轉了日韓地區海底因缺少鐵質而沙漠化的現象。

最近外傳旗山轉爐石區域造成污染，但政府監測附近土壤或地下水質，都沒有發現超過土壤或地下水污染管制情形，也未有因轉爐石掩埋造成污染增加趨勢，外界不應污名化轉爐石，使台灣自外於國際先進綠材料之外。