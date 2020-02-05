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口罩產能亮紅燈！本周每日產量已從400萬片降至320萬片

2020-02-05 12:36經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

口罩產能亮紅燈。 聯合報系資料照片
口罩產能亮紅燈。 聯合報系資料照片
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今（5）日經濟部官員回應媒體採訪時，急匆匆表示「抱歉，我沒有空，現在口罩都生不出來了…」，證實國內口罩生產已經亮起紅燈，且本周口罩的每日生產量已由400萬片降至320萬片。

經濟部初估，目前口罩生產的原物料僅到2月，不過，由於3月開始，經濟部將提升口罩產量至每天產出1,000萬片，這部分則已著手與各上游廠商展開協調3至6月的口罩原物料供應穩定。

經濟部指出，為因應即將上線的62條口罩新產線，經濟部長沈榮津已召集口罩相關業者與會，此外也包括公會成員，像是不織布等相關原物料的公會理事長也都一起參與。

經濟部表示，政府對口罩生產的原料一直都有掌握，從PP聚丙烯（不織布原料）、到口罩內層ES、中間層熔噴布、外層紡黏，國內都有生產。但，由於過去國內的口罩有一大部分因為價格關係，多仰賴進口，不過現在全球口罩都大缺貨，又正值防疫關鍵期，因此經濟部近來正積極著手把這些生產口罩原物料，甚至是原物料更上游的廠商給找出來，並進行逐一的盤點，以務求3月能夠達成每天生產1,000萬片的目標。

經濟部強調，關於口罩生產現在的重點工作就是衝高產能、確保原物料供應無虞，待新產線開始後，亦會隨時盤點並確實掌握後續的原物料供應情形。

經濟部指出，目前已經有不少口罩製造商，採取全天候輪班生產的方式製造口罩，而本月政府斥資2億佈建的62條口罩產線也將陸續上線，國內產能可望逐步提高。

經濟部強調，台灣是口罩進口國，但在武漢肺炎疫情發展下，各國都在搶購口罩，部分國家也陸續管制口罩出口，這些因素都讓進口難度提高很多，所以經濟部會加強國內的生產能量，「強化既有」、「新建產線」雙管齊下，一個月後把產能提高到每日可生產1,000萬片口罩。

口罩經濟部武漢肺炎

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