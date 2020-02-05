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首批包機有台商確診 徐正文：當事人不在原名單內

中經院：武漢肺炎疫情難料 非製造業比製造業令人憂心

2020-02-05 12:19經濟日報 記者陳素玲／即時報導

中經院今（5）日公布1月採購經理人指數，由於調查時間是1月23日武漢封城前，因此製造業估（PMI）及非製造業（NMI）採購經理人指數都持續擴張。中經院表示，原本中美貿易紛爭對產業的影響已大減，但是因為之後出現武疫情，且開學延後導致暑假延後等，已有旅遊業、零售業及航運業接到訂單取消，製造業消費可以回補，但非製造業訂單不能回補，因此非製造業未來不確定性比製造業更高，較令人憂心，預料下個月採購經理人指數會劇烈波動。

中經院經濟展望中心助理研究員陳馨蕙表示，由於調查是武漢封城前完成，因此總指標都是延續去年底逐漸穩健復甦，產業對未來看法都趨於樂觀。製造業部分連續四個月呈現擴張，但指數下跌4.9到51.3，五項指標中，新增訂單與人力僱用數量都呈現擴張，生產數量則轉為緊縮，供應商交貨時間持續上升，存貨則持平。

陳馨蕙表示，製造業除生產數數異常，大部分趨勢基本上是正向的，但原物料價格從1月已陸續往上，反映需求及拉貨，但上月23日以後原油創最大跌幅，顯示市場有不確定性，下個月會波動劇烈。

至於對未來六個月看法，原先都是非常明顯變得很樂觀，各個產業都非常熱絡，之前受美中貿易影響者，絕大都已轉向觀樂，電子業也是，尤其是之前較弱的化學及基礎原物料，拉貨動能都慢慢出現，出現轉向樂觀，但2月再電訪廠商，大家看法又轉向保守，後續要觀察大陸開工及原物料缺貨狀況。

1月非製造業NMI也是連續11個月擴張，受到製造業好轉而動能慢慢往上，指數微升0.9，指數達到55。四項指標中，商業活動、新增訂單及人力僱用都呈現擴張，供應商交貨也上升。各產業擴張速鹿依序是，住宿餐飲業（75%）、資訊暨通訊傳播業（58.7%）、教育及專業科學業（56.5%）、營造暨不動產業（55.8%）、運輸倉儲業（55.8%）、金融保險業（53.5%）、批發業（51.3%），其中只有零售業較上月呈現緊縮。

中經院院長陳思寬表示，由於武漢封城後，旅遊航運等產業都收到訂單取消，可預期接下來會有異常起伏；製造業有遞延，但內需受到商業活動下降，客運、貨運下降，航運也有挑戰，未來最重要要觀察停工問題。

陳馨蕙也說，非製造業比較憂心，因採購停工，疫情延後的單會有回補及消費遞延，但非製造業沒有。

示意圖。武漢肺炎疫情難料，非製造業比製造業令人憂心。 聯合報系資料照
示意圖。武漢肺炎疫情難料，非製造業比製造業令人憂心。 聯合報系資料照
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