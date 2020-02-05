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疫情影響 學者：全球GDP恐跌破2% 供應鏈加速離開中國

2020-02-05 12:02經濟日報 記者陳素玲／即時報導

中國大陸武漢疫情嚴峻，對全球經濟影響為何？學者表示，隨著中國對疫情控制有比較嚴謹，可能比SARS情況好，相信不確定性會在一周內有明顯方向，不會拖太久；影響最嚴重應是第1季及第2季上半，而且在大陸的供應鏈，外移會加速且加深。至於是否影響今年全球經濟成長跌到2%以下？學者認為雖然還無法判斷，但有可能，相信多數預測機構都會下修。

中研院經濟研究所所長簡錦漢表示，經過這麼多年，中國大陸對疫情的掌握與控制會趨於成熟嚴謹，他個人比較樂觀，相信不確定性會在一周內有明顯方向，若一、兩個周內受到控制，例如新增感染人數成長率下降，就是一個好轉。

簡錦漢說，他認為不確定性不會拖太久。影響最嚴重應是第1季及第2季上半，有些消費會延後到第3季及第4季，雖會有負面影響，但應該是短暫的。而且隨著中國對疫情控制有比較嚴謹，可能比SARS情況好。不過，當年中國生產及消費占全球比重比較少，如今占比高，對我國影響及供應鏈中斷，會比之前嚴重，但不確定性比SARS低。

簡錦漢說，由於此次疫情，台商或其他國家廠商也會體認不能將有供應鏈放在一個國家，會加速分散到其他國家，原本因為中美貿易紛爭已經外移的廠商，會加速加深外移。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，未來二、三個月震盪是否嚴重，要看疫情狀況，他認為對採購及供應鏈是最嚴峻挑戰。

賴樹鑫預估，要看下周大陸正式開工後的情況，例如員工是否回到工作崗位，開工率多少？由於很多狀況要看未來發展，因此採購經理人指數未來二、三個月震盪會很大，一定會有不正常現象。

賴樹鑫表示，由於中國大陸在全球生產及供應鏈重要地位，若再繼續蔓延，會不得了，但中國大陸各方面技術進步很多，相信會適當控制。

中研院經濟研究所所長認為全球GDP恐跌破2%，供應鏈加速離開中國。 圖／美聯社
中研院經濟研究所所長認為全球GDP恐跌破2%，供應鏈加速離開中國。 圖／美聯社
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武漢肺炎

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