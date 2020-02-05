1月PMI連4月擴張 指數跌至51.3

中經院今（5）日公布1月台灣製造業採購經理人指數（PMI），季節調整後的指數已連續四個月呈現擴張，但指數受四項因素干擾下跌4.9點至51.3。中經院表示，整體數據仍是上揚且相對樂觀，但1月PMI調查結束在武漢封城之前，當時疫情訊息仍為封鎖，可能尚未反應武漢肺炎疫情的衝擊。

1月PMI雖持續擴張，但指數下跌，中經院說明，整體數據確實延續去年底以來的樂觀態勢，而指數下跌因素包括一、因應農曆年節而提前生產，二、觀望美中貿易和談，三、景氣復甦力道不足，甚至有很不明確的疫情消息等四項因素干擾，但中經院強調，調查當時的疫情訊息仍為封鎖，無法確定數據是否能解讀疫情。

1月PMI五項組成指標中，新增訂單與人力僱用數量呈現擴張，生產數量轉為緊縮，研判因農曆年節工作天數下降等季節因素影響較多，供應商交貨時間持續上升，存貨則為持平。

六大產業中，四大產業回報1月PMI為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業、化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業、交通工具產業。基礎原物料產業與電力暨機械設備產業PMI則呈現緊縮。

中經院分析，不論是美中貿易紛爭或是武漢肺炎疫情，對產業來說最關鍵的問題在於「不確定性」，尤其根據電訪意見，武漢台商業者表示1月23日之前均無明確疫情消息，即便現在也沒有足夠可信賴的病情更新訊息，使業者無法判斷最差的狀況來調整供應鏈採購政策。

中經院表示，1月PMI調查截止只到1月23日武漢封城之前，主要數據可能未能準確反映疫情對產業的影響，但根據後續電訪意見，評估後續幾個月的PMI會受到工廠停工的問題所波動。