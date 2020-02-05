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去年製造業景氣燈號亮黃藍燈 表現不如2018年

2020-02-05 11:24聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

台經院今公布2019年整體製造業景氣燈號亮代表「景氣低迷」的黃藍燈。圖／台經院提...
台經院今公布2019年整體製造業景氣燈號亮代表「景氣低迷」的黃藍燈。圖／台經院提供
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台經院今公布2019年製造業景氣燈號，2019年整體製造業景氣燈號亮代表「景氣低迷」的黃藍燈，2019年僅出現過1次黃藍燈，其餘皆為藍燈，整體製造業燈號表現不如2018年。台經院認為，主要原因是去年台灣經濟受到全球需求疲弱與美中貿易戰波及，使得台灣出口成長自2018下半年開始減緩，去年前三季陷入衰退，第四季出口才由負轉正。但預估今年整體製造業景氣燈號為黃藍燈，燈號表現可望優於去年。

台經院表示，受惠於美中貿易協商朝正向發展，有助於緩解市場觀望氛圍，加上12月股市表現亮眼，廠商看好景氣展望，拉抬經營環境面指標表現。再者，隨著國際油價年增率走高、產業供應鏈調整持續、高階半導體需求強勁等因素帶動，去年12月國內製造業相關數據表現明顯優於11月，進而推升需求面指標，整體製造業景氣信號值由11月修正後的10.22分，增加0.93分至10.15分，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈。

回顧去年製造業燈號表現，總計2019年僅出現過1次黃藍燈，其餘皆為藍燈，2019年整體製造業燈號為黃藍燈，表現不如2018年，主要原因是2019年台灣經濟受到全球需求疲弱與美中貿易戰波及，使得台灣出口成長自2018下半年開始減緩，2019前三季陷入衰退，第四季出口才由負轉正。

在生產方面，資訊電子產業與傳統產業表現大不同，資訊電子產業儘管面臨全球需求疲弱影響，但受惠於轉單、供應鏈調整、高階半導體需求強勁等因素帶動，使得電子零組件業生產指數仍維持微幅正成長表現，不過傳統產業則受到美中貿易爭端、全球需求轉弱、原物料價格走低影響，使得機械設備業、基本金屬業及化學原材料業等傳統產業表現疲弱，加上2019年美中貿易協商反覆未定，廠商投資及營運多趨向保守，進而拖累整體製造業生產動能。

展望2020年，台經院認為，國內受惠於國內半導體廠商持續精進先進製程、5G基礎建設陸續開展、台商回流升溫等因素，投資成為帶動台灣經濟成長的主要動能，對於製造業表現有所助益。但仍有若干不確定因素影響國、內外景氣，如國際預測機構雖然普遍預期今年的全球經濟成長率將優於去年，不過對於美、中經濟展望看法皆較為悲觀，由於美、中兩大經濟體，同時也是台灣最主要出口市場，若美、中經濟表現不如預期，也將使得台灣經濟表現受到考驗。

製造業景氣小幅回溫，台經院預估今年整體製造業景氣燈號為黃藍燈，燈號表現優於去年。在細部產業而言，受惠於半導體需求回溫、新興應用趨勢擴展及我國業者製程領先優勢下，可望帶動相關產業之生產動能，所以預估電子零組件業全年景氣為綠燈，而化學橡膠業與金屬機械業等傳統產業，則需要等到下半年才可望由衰退的藍燈轉為黃藍燈表現。

景氣燈號製造業台經院

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