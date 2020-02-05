武漢肺炎疫情蔓延 商研院：恐增加亞洲經濟不確定性

商研院指出武漢肺炎失控蔓延，恐讓世界尤其亞洲經濟頓時平添不可小覷的不確定性。 路透 分享 facebook

商研院今（5）日發布「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，儘管預測商業服務業景氣循環指標「同行綜合指數」將於今年6月結束15個月來的下降，但卻遭逢「武漢肺炎」失控蔓延的不測，恐讓世界尤其亞洲經濟頓時平添不可小覷的不確定性。

商研院指出，「回台製造」投資效應已擴散到金融活動，並逐漸影響商業服務業僱員的淨進入率，因此樂觀預測商業服務業景氣循環指標「同行綜合指數」將於今年6月結束15個月來的下降，亦顯示下半年的景氣基本走勢偏向樂觀。

不過，商研院也提出警訊，近20年來帶動亞洲經濟成長最力的中國經濟，其經濟面早已在美中貿易戰衝擊及其內部結構性失衡衍生自我破壞性情況下，又遭逢「武漢肺炎」。

商研院進一步指出，疫情衝擊大小將視其對經濟活動的移動性（mobility）與流動性（liquidity）影響的時間長度、擴散廣度與振幅深度等變動程度而定。初步檢視台灣當前的經濟資本與技術潛力，尤其國際數位經濟起飛期給予台灣產業結構轉型與新國際化發展的特殊機會，商研院預估，台灣2020經濟在適當的人為努力下仍具相當大的可「逆勢操作」與「彎道超車」機會。

商研院表示，2003年爆發的SARS疫情與2020年此波武漢肺炎疫情有太多的不同，但對台灣最大的不同是2003當時新自由主義FDI（Foreign direct investment）全球化的世界經濟持續向上走向高峰期，台灣卻持續向下走向低谷期。

但，2020世界FDI衰微，取而代之的主要經濟動能是各國本身在「數位經濟」的投資與發展，這部分台灣是有機會重新躍起。

商研院指出，亞洲經濟成長仍會執世界的牛耳，但其主角已非中國。

另就短期而言，武漢肺炎雖對世界，尤其亞洲國家的衝擊難免，但對台灣當下的台商回流與轉單效應或許反而會有加速度作用的可能。

商研院表示，遲滯中的景氣要能夠儘早回升，本來就有待總體有效需求之創造或新市場新消費力的開發，如今更需加速發展「數位經濟」，彌補傳統經濟的「移動性」受到武漢肺炎衝擊的損失，也可透過數位經濟新投資提升「流動性」的乘數效果。