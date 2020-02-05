親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

長庚科大突封宿要求1天內搬離學生氣炸 校方回應了

鑽石公主號郵輪10人確診 全船海上隔離14天

武漢肺炎疫情蔓延 商研院：恐增加亞洲經濟不確定性

2020-02-05 11:01經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

商研院指出武漢肺炎失控蔓延，恐讓世界尤其亞洲經濟頓時平添不可小覷的不確定性。 路...
商研院指出武漢肺炎失控蔓延，恐讓世界尤其亞洲經濟頓時平添不可小覷的不確定性。 路透
分享

商研院今（5）日發布「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，儘管預測商業服務業景氣循環指標「同行綜合指數」將於今年6月結束15個月來的下降，但卻遭逢「武漢肺炎」失控蔓延的不測，恐讓世界尤其亞洲經濟頓時平添不可小覷的不確定性。

商研院指出，「回台製造」投資效應已擴散到金融活動，並逐漸影響商業服務業僱員的淨進入率，因此樂觀預測商業服務業景氣循環指標「同行綜合指數」將於今年6月結束15個月來的下降，亦顯示下半年的景氣基本走勢偏向樂觀。

不過，商研院也提出警訊，近20年來帶動亞洲經濟成長最力的中國經濟，其經濟面早已在美中貿易戰衝擊及其內部結構性失衡衍生自我破壞性情況下，又遭逢「武漢肺炎」。

商研院進一步指出，疫情衝擊大小將視其對經濟活動的移動性（mobility）與流動性（liquidity）影響的時間長度、擴散廣度與振幅深度等變動程度而定。初步檢視台灣當前的經濟資本與技術潛力，尤其國際數位經濟起飛期給予台灣產業結構轉型與新國際化發展的特殊機會，商研院預估，台灣2020經濟在適當的人為努力下仍具相當大的可「逆勢操作」與「彎道超車」機會。

商研院表示，2003年爆發的SARS疫情與2020年此波武漢肺炎疫情有太多的不同，但對台灣最大的不同是2003當時新自由主義FDI（Foreign direct investment）全球化的世界經濟持續向上走向高峰期，台灣卻持續向下走向低谷期。

但，2020世界FDI衰微，取而代之的主要經濟動能是各國本身在「數位經濟」的投資與發展，這部分台灣是有機會重新躍起。

商研院指出，亞洲經濟成長仍會執世界的牛耳，但其主角已非中國。

另就短期而言，武漢肺炎雖對世界，尤其亞洲國家的衝擊難免，但對台灣當下的台商回流與轉單效應或許反而會有加速度作用的可能。

商研院表示，遲滯中的景氣要能夠儘早回升，本來就有待總體有效需求之創造或新市場新消費力的開發，如今更需加速發展「數位經濟」，彌補傳統經濟的「移動性」受到武漢肺炎衝擊的損失，也可透過數位經濟新投資提升「流動性」的乘數效果。

肺炎景氣疫情

延伸閱讀

防疫潮帶動宅經濟 影視平台收視亮眼

武漢肺炎持續衝擊 富邦期貨：留意農產品下跌風...

武漢疫情影響低？房仲：年後來店看屋反增

取消今第二批武漢台商返台 許智傑：協議明天再...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

航空業爆飛上海僅「小黃人數」 最慘時間還沒到

2020-02-05 10:43

疫情衝擊觀光業 導遊協會理事長：沒有最慘只有更慘

2020-02-05 11:04

去年製造業景氣燈號亮黃藍燈 表現不如2018年

2020-02-05 11:24

1月PMI連4月擴張 指數跌至51.3

2020-02-05 11:43

製造業燈號終結連13藍 台經院估今年表現勝去年

2020-02-05 11:19

比SARS還慘！ 觀光業上半年慘澹 學者估計最快8月復甦

2020-02-05 10:12

觀光業紓困 初估上看200億

2020-02-05 00:13

名家觀點／抗疫…考驗企業緊急應變力

2020-02-05 00:10

財經觀點／3個思維 防疫情影響企業經營

2020-02-05 00:00

財部抗疫紓困 擬祭貸款延期方案

2020-02-04 23:36

財部官員：企業可善用十年盈虧互抵

2020-02-04 23:31

疫情延燒 交部將先救四類觀光業

2020-02-04 23:31

大陸再封三城 經濟部：持續歡迎台商回流

2020-02-04 20:32

防疫期間放寬特殊產業加班限制 加班費這樣算

2020-02-04 19:03

四產業面臨無薪假危機 勞動部：員工進修可領時薪補助

2020-02-04 18:53

中央出手調產能 台酒酒精3月鋪貨全台藥局

2020-02-04 18:03

「防疫照顧假」比照育嬰津貼給6成薪？勞部：精神不符

2020-02-04 17:29

經部公布多國口罩價量 掛保證一個月後日產能拚千萬片

2020-02-04 16:54

兩樣情？私幼家長不能請防疫照顧假 勞部：請家庭照顧假

2020-02-04 16:13

代工廠首家！金寶、泰金寶宣布防疫照顧假給全薪

2020-02-04 14:33

佛心企業！立凱電提供員工18天全薪防疫照顧假

2020-02-04 13:36

杭州封城 台商企業嚴陣以待

2020-02-04 13:22

杭州也封城！經部：台商投資495件 共23.66億美元

2020-02-04 12:20

1月口罩出口3,566萬片年增逾90% 港超越日成最大出口地

2020-02-04 11:37

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

防武漢肺炎需求增 經濟部：口罩原料供貨2月底前無虞

2020-02-04 19:14
看更多

熱門文章

守在武漢同進退 土銀六行員捨棄返台機會

2020-02-04 13:03

大陸再封三城 經濟部：持續歡迎台商回流

2020-02-04 20:32

聯發科 傳遭OPPO挖牆角

2020-02-04 23:54

開發金總經理王銘陽退休 3月4日生效

2020-02-04 15:50

中央出手調產能 台酒酒精3月鋪貨全台藥局

2020-02-04 18:03

手機重鎮淪陷 鴻海拚不斷鏈

2020-02-05 01:08

杭州封城 台商企業嚴陣以待

2020-02-04 13:22

大陸LED「染疫」 台廠迎轉單

2020-02-05 01:16

中天董事長潘祖蔭傳月底離職 恐影響換照審查

2020-02-04 14:28

防堵業務員亂賣保單 保險局2大新措施下週上路

2020-02-05 06:16

鄭州半封城 鴻海喊話 陸廠復工不變

2020-02-05 00:04

鄭州半封城？鴻海集團聲明：2月10日復工目標不變

2020-02-04 19:06

防武漢肺炎需求增 經濟部：口罩原料供貨2月底前無虞

2020-02-04 19:14

經部公布多國口罩價量 掛保證一個月後日產能拚千萬片

2020-02-04 16:54

杜絕保單亂賣 金管會祭四大管控

2020-02-04 23:36

賀鳴珩：台股投報率高 要退休就要買股票

2020-02-04 15:00

四產業面臨無薪假危機 勞動部：員工進修可領時薪補助

2020-02-04 18:53

航空業爆飛上海僅「小黃人數」 最慘時間還沒到

2020-02-05 10:43

因應武漢肺炎 金管會要求銀行採取三項緊急措施

2020-02-04 18:52

比SARS還慘！ 觀光業上半年慘澹 學者估計最快8月復甦

2020-02-05 10:12

土銀6員工留守武漢 備妥口罩待14日開工

2020-02-04 16:43

兩樣情？私幼家長不能請防疫照顧假 勞部：請家庭照顧假

2020-02-04 16:13

黑天鵝、灰天鵝、綠天鵝 央行教你不一樣的生物課

2020-02-05 00:28

因應武漢肺炎疫情 台糖酒精日產能提升5成

2020-02-04 15:37

武漢肺炎延燒／杭州封城 波及鴻海網通廠

2020-02-04 14:35

杭州也封城！經部：台商投資495件 共23.66億美元

2020-02-04 12:20

國銀大陸曝險比重 降至歷史新低

2020-02-04 23:59

統一集團出招！全新複合通路「Simple-Fit」近期開幕

2020-02-04 18:54

第二波5G競標…先禮後兵

2020-02-04 23:33

財部抗疫紓困 擬祭貸款延期方案

2020-02-04 23:36

觀光業者疾呼已到存亡臨界點 需政府大力關切與紓困

2020-02-04 19:08

國銀台幹13人留守武漢 台企銀有一人搭包機回台

2020-02-04 17:55

黑天鵝、綠天鵝、灰天鵝分不清？央行教你這樣看

2020-02-04 19:01

新台幣挑戰29字頭 盤中勁揚1.67角

2020-02-05 10:43

王銘陽發信給同仁 點名近40年拍檔郭瑜玲不會同進退

2020-02-04 18:00

業務員推薦客戶借錢買保險 金管會有條件放寬

2020-02-04 19:18

開發金總座王銘陽 下月退休

2020-02-04 23:54

佛心企業！立凱電提供員工18天全薪防疫照顧假

2020-02-04 13:36

台塑集團防疫總動員 四寶元月業績說明會取消

2020-02-04 16:28

經濟數據優於預期 美債、德債殖利率反彈

2020-02-05 09:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top