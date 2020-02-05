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武漢肺炎持續衝擊 富邦期貨：留意農產品下跌風險

2020-02-05 10:49經濟日報 記者高瑜君／即時報導

農產品期貨受到武漢肺炎疫情持續擴大及美元指數走高，導致黃豆、玉米及小麥期貨同步下跌。富邦期貨指出，長線農產品期貨後市表現仍可期，建議投資人長線於武漢肺炎疫情高峰過後，多加留意黃豆及玉米期貨行情走勢。

由於武漢肺炎疫情持續擴大，目前中國確診人數上升至24,363人，疑似病例上升至23,260人，死亡病例上升至491例，整體肺炎疫情仍持續擴大，市場擔憂在肺炎疫情衝擊下，恐將導致中國內需出現下滑，原先預期之中國農產品進口恐將受到衝擊。

加上受到目前肺炎疫情衝擊，市場避險情緒持續走高，推升近期美元指數持續上揚，打壓美國農產品出口之競爭力，帶動美國農產品出口持續減少，在目前農產品整體需求擔憂持續下，推動黃豆、玉米及小麥期貨於近期同步走跌。

富邦期貨表示，展望農產品期貨，短線上武漢肺炎將持續衝擊市場需求，預期中國進口農產品時程恐將出現延後，加以美元指數維持高檔，短線投資人宜留意黃豆、玉米及小麥下跌風險。

長線來看，中國將在簽署貿易協議之後擴大農產品進口約400~500億美元，將有望緩解美國農產品生產過剩，加上聯準會看好未來美國經濟復甦，表示目前就業及消費仍呈現強勁，且利率點陣圖顯示，2020年利率將維持不變，激勵市場樂觀情緒。

此外，美國聯準會就銀行間流動性緊張問題進行解決，於去年10月開始宣布為貨幣市場每月注入600億美元資金，將有望緩解美元短缺之風險，在宣布維持寬鬆政策、及聯準會擴大資產負債表下，有望帶動美元指數開始走跌，在後續美元指數走跌機率升溫影響下，將有利於美國農產品出口增溫。

富邦期貨說，以目前觀察，在全球央行同步寬鬆及今年度各國有望推行財政政策下，全球經濟有望止穩回升，將有利於農產品需求，未來在美元指數緩步下跌，及美國農產品出口有望增長之下，黃豆及玉米上漲行情仍可期待，建議投資人長線可於武漢肺炎疫情高峰過後，多加留意黃豆及玉米期貨行情走勢。

富邦期貨建議投資人長線於武漢肺炎疫情高峰過後，多加留意黃豆及玉米期貨行情走勢。 ...
富邦期貨建議投資人長線於武漢肺炎疫情高峰過後，多加留意黃豆及玉米期貨行情走勢。 聯合報系資料照
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期貨肺炎疫情

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