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經濟數據優於預期 美債、德債殖利率反彈

2020-02-05 09:26經濟日報 記者周克威／即時報導

美國過去兩日發布的ISM製造業指數、工廠訂單等經濟數據，表現雙雙優於市場預期，降低景氣降溫的疑慮，此外，中國人行大力注資，穩定投資人不安情緒，兩大利多因素緩和市場避險需求，引導成熟國家公債殖利率同步走揚，收復部分跌幅，4日終場10年期美債殖利率上漲7.2bps至1.5991%；10年期德債則上漲4.3bps至-0.399%。

國內大型券商表示，美國今日晚間將發布ISM非製造業指數，本周五則有眾所矚目的就業報告；期數據顯示美國經濟擴張無虞，除私人消費動能延續外，製造業景氣亦有所改善，降低短期內政策調整的必要性，不過，中國疫情發展未見放緩跡象，預料不確定性猶存的情勢之下，投資人仍將保持謹慎，殖利率則不改震盪偏跌的情勢。

另外，中國境內確診人數、死亡人數雙雙呈現加速成長的態勢，顯示疫情至今仍無緩和的跡象，除了湖北省外，河南、湖南、廣東及浙江等四省的確診人數都已突破500人，另有12個省市的病例數達到百人以上，至於中國以外的國家，新增的病例數並不多，多數曾到過中國武漢地區，顯示疫情在海外獲得有效的控制，並未出現社區集體感染的情勢。

目前中國地方政府加大人員控管的力度，企圖藉此降低疫情的擴散，能否達到成效，未來幾天的病例增幅料將是觀察的指標，另外，延長的春節假期，是否於下周一恢復正常運作，抑或是進一步延長一至兩周，則為另一個關注的指標，此舉也代表著中國的局勢是否獲得良好的控制，並將牽動全球金融局勢。

製造業殖利率

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