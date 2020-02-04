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武漢肺炎疫情衝擊 中小信保基金祭企業紓困方案

2020-02-04 19:38經濟日報 記者陳美君╱台北即時報導

武漢肺炎蔓延，衝擊企業營運與資金調度能力，中小企業信保基金今（4）日發布新聞稿，因應新型冠狀病毒疫情，將提出相關協助方案，除了協助企業升級轉型等優惠融資方案外，企業若因疫情衝擊而無法如期繳納貸款，信保基金也將協助企業向銀行辦理貸款展期。

信保基金指出，新型冠狀病毒肆虐，面對疫情發展的不確定性，短期內恐將衝擊交通運輸、觀光旅遊、零售餐飲及其周邊產業。為紓緩中小企業因疫情遭受衝擊及降低未來可能面臨風險，信保基金就受衝擊的產業提供因應及協助方案。

首先，提供優惠保證措施助企業進行轉型。對於受衝擊產業中有轉型升級需求的企業，提供高成數、低保證手續費與快速便利審核的優惠保證措施，包括「中小企業千億保專案-小額貸款擴大保證措施」、「中小企業千億保專案-批次保證擴大保證措施」、「企業小頭家貸款」、「相對保證振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證」等。

此外，企業若因疫情衝擊而無法如期繳納貸款，信保基金也將協助企業依「中華民國銀行公會會員辦理經濟部移送企業債權債務協商案件自律規範」辦理協商與協處，向銀行辦理送保案件的展期手續。

針對受衝擊較大的產業所屬企業，信保基金也與送保金融機構聯合進行關懷訪視，瞭解企業受影響程度及融資保證協助需求。信保基金提醒，疫情流行期間，有投資中國的送保企業申請融資保證時，建議企業提早做好產線與國際供需市場的調整，降低疫情帶來的衝擊。

信保基金表示，企業營運受疫情影響需要相關協助者，可撥打信保基金「企業融資求助專線」0800-618-885（0800-樂意幫-幫幫我），將有專人提供諮詢與協助。

疫情觀光武漢肺炎

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