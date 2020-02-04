防武漢肺炎需求增 經濟部：口罩原料供貨2月底前無虞

台中市的勝美和第一兩家醫院今天都被通知可各領到1盒口罩，還要從市區跑到豐原去領，兩家醫院因此都做罷了。記者黃寅／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情升溫，全球瘋搶口罩，經濟部4日指出，根據口罩工廠業者反應，原物料供貨到2月底無虞，不過3月以後因每日產量提升至1,000萬片，目前正積極協調上下游生產工廠出貨，確保口罩料源穩定。

經濟部官員表示，經濟部長沈榮津已邀集口罩生產業者召開緊急會議，協調原料不織布廠出貨排程，並允諾給予相關業者特許加班，可排除勞基法一例一休的限制，以確保產能充足。

外傳台灣口罩生產恐將面臨斷料危機，經濟部說明，昨日開會結果已經確定口罩生產的原物料到2月底之前都沒有問題；不過，由於3月開始，經濟部將提升口罩產量至每天產出1,000萬片，這部分目前正在協調3月至6月的口罩原物料供應穩定。

經濟部官員也強調，其實口罩生產所需要的原物料用量並不大，初步研判3月後的增產，對上游原料供貨廠商應該不會有太大的負荷，評估供貨仍能穩定無虞。

此外，自3日起國軍已經陸續進駐口罩生產線，經濟部表示，只要廠商有開口提出需求，隔天經濟部就會協調後備軍人往赴幫忙。

至於中國大陸多城市陸續封城，是否有台商求助回台生產，經濟部高層目前表示尚無接獲這類消息，也沒有供應鏈斷鏈的問題，官員說，台商的生產基地不只在大陸，可換地生產排除疫情停工的衝擊。