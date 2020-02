黑天鵝、綠天鵝、灰天鵝分不清？央行教你這樣看

中央銀行今(4)日在FaceBook貼文指出,新型冠狀病毒是史無前例的「黑天鵝」!「綠天鵝」、「灰天鵝」又是什麼呢?央行報您知!

央行表示,隨著中國大陸爆發的新型冠狀病毒(2019-nCoV,俗稱武漢肺炎)疫情持續延燒,全球金融市場都遭受重創,主流媒體紛紛指出,新型冠狀病毒是引發市場恐慌的「黑天鵝」(black swan)。

Moody’s信評公司甚至於本(2020)年1月30日發布報告指出,新型冠狀病毒是史無前例的「黑天鵝」,且比2008~2009年的全球金融危機更像「黑天鵝」。全球金融危機爆發前,外界皆已知道美國房市正在逐漸惡化;然而,新型冠狀病毒的疫情卻是大家完全料想不到的局面。

另外,最近國際間也出現了「綠天鵝」(green swan)一詞。國際清算銀行(BIS)於本年1月20日發佈「綠天鵝:處於氣候變遷時代的中央銀行業與金融穩定」(The Green Swan: Central Banking and Financial Stability in The Age of Climate Change)報告,示警氣候變遷可能帶來「綠天鵝」事件,並引發全球金融危機。BIS報告所提出的「綠天鵝」或「氣候黑天鵝」(climate black swan)概念,正是援引美國紐約大學教授Nassim Nicholas Taleb於2007年所提出的「黑天鵝」概念。

央行指出,如果是長期關注央行官方臉書的粉絲們,或許還記得央行曾在官方臉書介紹過「黑天鵝」。「黑天鵝」事件係形容發生機率極低、易被忽略的事件,具有不可測性、衝擊力道大,以及後見之明等3大特性。根據BIS報告,「綠天鵝」類似「黑天鵝」,惟與「黑天鵝」的不同之處在於:(1)儘管氣候變遷的影響具有高度不確定性,但氣候變遷的風險很有可能在未來的某一天實現;(2)氣候災難比大多數系統金融危機更嚴重,氣候科學家們日益強調,這可能對人類構成生存威脅;(3)氣候變遷風險將引發更加複雜與不可測的連鎖反應。