黑天鵝、綠天鵝、灰天鵝分不清？央行教你這樣看

中央銀行今（4）日在FaceBook貼文指出，新型冠狀病毒是史無前例的「黑天鵝」！「綠天鵝」、「灰天鵝」又是什麼呢？央行報您知！

央行表示，隨著中國大陸爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，全球金融市場都遭受重創，主流媒體紛紛指出，新型冠狀病毒是引發市場恐慌的「黑天鵝」（black swan）。

Moody’s信評公司甚至於本（2020）年1月30日發布報告指出，新型冠狀病毒是史無前例的「黑天鵝」，且比2008~2009年的全球金融危機更像「黑天鵝」。全球金融危機爆發前，外界皆已知道美國房市正在逐漸惡化；然而，新型冠狀病毒的疫情卻是大家完全料想不到的局面。

另外，最近國際間也出現了「綠天鵝」（green swan）一詞。國際清算銀行（BIS）於本年1月20日發佈「綠天鵝：處於氣候變遷時代的中央銀行業與金融穩定」（The Green Swan: Central Banking and Financial Stability in The Age of Climate Change）報告，示警氣候變遷可能帶來「綠天鵝」事件，並引發全球金融危機。BIS報告所提出的「綠天鵝」或「氣候黑天鵝」（climate black swan）概念，正是援引美國紐約大學教授Nassim Nicholas Taleb於2007年所提出的「黑天鵝」概念。

央行指出，如果是長期關注央行官方臉書的粉絲們，或許還記得央行曾在官方臉書介紹過「黑天鵝」。「黑天鵝」事件係形容發生機率極低、易被忽略的事件，具有不可測性、衝擊力道大，以及後見之明等3大特性。根據BIS報告，「綠天鵝」類似「黑天鵝」，惟與「黑天鵝」的不同之處在於：（1）儘管氣候變遷的影響具有高度不確定性，但氣候變遷的風險很有可能在未來的某一天實現；（2）氣候災難比大多數系統金融危機更嚴重，氣候科學家們日益強調，這可能對人類構成生存威脅；（3）氣候變遷風險將引發更加複雜與不可測的連鎖反應。