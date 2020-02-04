四產業面臨無薪假危機 勞動部：員工進修可領時薪補助

無薪假最新統計，實施人數大減2133人。記者葉信菉／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情延燒，觀旅業者首當其衝，勞動部點名四產業包括旅遊、住宿、航空、遊覽車運輸業，最快二周後將面臨無薪假危機，勞動部指出，受景氣因素導致的無薪假，勞動部提供在職進修方案，補助員工基本時薪維持生計，最高每月可領100小時。

勞動部官員指出，疫情衝擊產業主要集中在旅遊、住宿、航空、遊覽車運輸業，目前仍在忙碌處理退訂業務，研判最快二周後將面臨無薪假危機。

針對後續受到疫情衝擊業者可能放無薪假，勞動部表示，業者可申請「充電再出發訓練計畫」，勞動部將補助業者開班訓練選供進修，同時提供員工出勤可領最低薪資，保障受景氣衝擊的產業員工維持生計。

勞動部說明，事業單位如受景氣影響須減產、停工甚至關廠，為避免大量解僱勞工，經勞資協議而達成減少工時的「無薪休假」，勞動部將挪用就業安定基金，補助業者經費開課供員工在職進修；勞動部並強調，該方案去年工具機業者也有申請，並非因應疫情而設立的紓困政策。

除補助業者訓練費用，勞動部指出，員工在無薪假期間可領公司應發放的最低基本月薪，出勤進修課程也可領勞動部補助的基本時薪，每人每月最高可領100小時，也就是無薪假員工至少可領23,100元再加上15,800元。