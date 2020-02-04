親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

杜絕口罩價格哄抬 消保處邀六大電商平台業者喝咖啡

2020-02-04 18:04經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

武漢肺炎疫情持續升溫，也造成全台口罩大缺貨。為避免口罩價格哄抬，消保處今（4）日邀集蝦皮、露天、雅虎、富邦momo、pchome、淘寶台灣等6家大型網路交易平台業者及相關主管機關開會研商如何杜絕網路上販售徵用口罩價格的哄抬情形。

消保處表示，與會業者均表示同意自律，消保處並已請經濟部函知各電商平台亦參照辦理，且販售口罩的賣家，也必須依藥事法規定須具有藥商許可執照，倘無該許可執照，電商平台應即時予以下架。

消保處進一步指出，6家大型網路交易平台業者也同意訂定自律規範，對於賣家販售口罩的價格認有異常時，即不准許上架販售。

此外，電商平台業者也將建立單一窗口，配合地方政府消費者保護官及相關主管機關的調查，並優先處理口罩價格異常的申訴案件。同時，也加強對平台賣家的教育宣導，以免觸法。以及檢視平台賣家對於徵用口罩外，其他類型口罩是否有不實宣稱（如有防武漢肺炎感染等效果）的廣告，倘一經發現，立即予以下架。

消保處再次提醒業者，口罩已經政府徵用為防疫物資，且經公告屬生活必需用品，如有囤積居奇或哄抬物價的行為且情節重大，業已構成傳染病防治法第61條，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

如意圖抬高口罩交易價格而為囤積行為，無正當理由不應市銷售者，依刑法第251條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。如有違反公平交易法第15條之聯合行為，依同法第40條第1項規定，最高可處5,000萬元罰鍰，若情節重大，還可依同條文第2項規定處上一會計年度銷售金額10%以下罰鍰；如經公平交易委員會限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，而屆期未停止、改正其行為或未採取必要更正措施，或停止後再為相同違反行為者，依同法第34條規定，可處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1億元以下罰金。

口罩電商武漢肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎疫情持續擴散 一副口罩在中港澳台的命...

口罩哄抬價格認定尚無標準 仍可稽查違規販售行...

性侵被害人不用到法庭詰問違憲？北律：侵害被告...

實名制限購口罩前 南崁里長暖心發口罩里民按讚

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

中央出手調產能 台酒酒精3月鋪貨全台藥局

2020-02-04 18:03

經部公布多國口罩價量 掛保證一個月後日產能拚千萬片

2020-02-04 16:54

防疫期間放寬特殊產業加班限制 加班費這樣算

2020-02-04 19:03

四產業面臨無薪假危機 勞動部：員工進修可領時薪補助

2020-02-04 18:53

「防疫照顧假」比照育嬰津貼給6成薪？勞部：精神不符

2020-02-04 17:29

代工廠首家！金寶、泰金寶宣布防疫照顧假給半薪

2020-02-04 14:33

佛心企業！立凱電提供員工18天全薪防疫照顧假

2020-02-04 13:36

杭州封城 台商企業嚴陣以待

2020-02-04 13:22

杭州也封城！經部：台商投資495件 共23.66億美元

2020-02-04 12:20

1月口罩出口3,566萬片年增逾90% 港超越日成最大出口地

2020-02-04 11:37

名家瞭望／杜芙若：中國、印度成長減速的背後…

2020-02-04 01:46

疫情發酵／農產內外銷受阻 短期水果、葉菜類重損

2020-02-04 00:57

國民年金隨CPI調升 給付加3.97%

2020-02-04 00:55

去年大賺 新制勞退基金 人均分紅2.2萬

2020-02-04 00:55

疫情發酵／2航空砍750航班 星宇才開飛…就停澳門線

2020-02-04 00:51

短期經濟衝擊 國發會：留意陸外溢效應

2020-02-03 23:54

國發會：疫情衝擊經濟…短期效應

2020-02-03 23:35

防疫照顧全薪給假 企業表態

2020-02-03 23:31

急單七休一鬆綁 口罩廠適用

2020-02-03 23:29

防疫照顧假…勞部不修法 盼勞資共體時艱

2020-02-03 23:27

600億綠電投資大潮 來了

2020-02-03 23:07

綠電憑證底價 1,400元起跳

2020-02-03 23:04

陸域風電躉購費率 退場

2020-02-03 23:04

疫情影響經濟短暫 台體質可速反彈

2020-02-03 20:10

台銀：防疫照顧假是否給薪 遵照政府規定

2020-02-03 19:38

武漢肺炎衝擊國內經濟？　國發會憂大陸外溢效應　

2020-02-03 19:07

李長榮大社廠鍋爐爆炸排黑煙 高市環保局將開罰

2020-01-29 21:24

口罩禁出口引發論戰 財政部一張圖說明

2020-01-29 20:19

上市櫃受疫情牽連 應發重訊

2020-01-28 23:18

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20
看更多

熱門文章

供應吃緊 被動元件喊漲

2020-02-04 01:26

防疫照顧全薪給假 企業表態

2020-02-03 23:31

守在武漢同進退 土銀六行員捨棄返台機會

2020-02-04 13:03

台銀：防疫照顧假是否給薪 遵照政府規定

2020-02-03 19:38

600億綠電投資大潮 來了

2020-02-03 23:07

醫療險理賠武漢肺炎嗎？3大關鍵決定命運…

2020-02-04 10:00

電阻搶手 國巨、大毅受惠

2020-02-04 01:25

開發金總經理王銘陽退休 3月4日生效

2020-02-04 15:50

鴻海如因疫情延長陸廠停工 消息人士：恐影響出貨

2020-02-04 02:28

疫情發酵／農產內外銷受阻 短期水果、葉菜類重損

2020-02-04 00:57

中天董事長潘祖蔭傳月底離職 恐影響換照審查

2020-02-04 14:28

長榮、華航 大砍兩岸航班

2020-02-03 23:35

匯市爆量貶值…人民幣貶破7 台幣跟著溜滑梯

2020-02-04 00:36

新台幣保單利率 守住2字頭

2020-02-03 23:42

賀鳴珩：台股投報率高 要退休就要買股票

2020-02-04 15:00

2月共七家、286張利變保單 調整各幣別宣告利率

2020-02-03 20:24

去年大賺 新制勞退基金 人均分紅2.2萬

2020-02-04 00:55

名家瞭望／杜芙若：中國、印度成長減速的背後…

2020-02-04 01:46

台灣1月口罩進口年減逾1成 9成3仰賴中國

2020-02-03 21:18

疫情攪局 華碩電競手機缺貨

2020-02-04 01:21

杭州封城 台商企業嚴陣以待

2020-02-04 13:22

台積電員工請防疫照顧假 擬給半薪

2020-02-03 21:43

代工廠首家！金寶、泰金寶宣布員工請防疫照顧假給半薪

2020-02-04 11:28

龍巖李世聰 解任彰銀董事

2020-02-04 00:47

經部公布多國口罩價量 掛保證一個月後日產能拚千萬片

2020-02-04 16:54

新台幣開盤貶值0.8分 之後止貶轉升

2020-02-04 09:16

銀行拚整併 打造國際金融中心

2020-02-04 00:43

美國空調暖通製冷大展 台達秀樓宇自動化整合實力

2020-02-04 09:16

請防疫照顧假 這些銀行給薪水

2020-02-03 22:47

武漢肺炎延燒／杭州封城 波及鴻海網通廠

2020-02-04 14:35

杭州也封城！經部：台商投資495件 共23.66億美元

2020-02-04 12:20

因應武漢肺炎疫情 台糖酒精日產能提升5成

2020-02-04 15:37

兩樣情？私幼家長不能請防疫照顧假 勞部：請家庭照顧假

2020-02-04 16:13

和泰產董座 張永固出任

2020-02-04 00:47

急單七休一鬆綁 口罩廠適用

2020-02-03 23:29

名家觀點／續修公司法 三面向著手

2020-02-04 01:36

大陸延後開工 業者：PC供應問題不大

2020-02-04 01:20

華為、三星在陸生產 未中斷

2020-02-04 01:24

華南金子公司大換血 呂金火代理華南永昌投信董座

2020-02-03 23:20

企業認列呆帳損失 兩條件

2020-02-04 00:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top