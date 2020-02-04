杜絕口罩價格哄抬 消保處邀六大電商平台業者喝咖啡

武漢肺炎疫情持續升溫，也造成全台口罩大缺貨。為避免口罩價格哄抬，消保處今（4）日邀集蝦皮、露天、雅虎、富邦momo、pchome、淘寶台灣等6家大型網路交易平台業者及相關主管機關開會研商如何杜絕網路上販售徵用口罩價格的哄抬情形。

消保處表示，與會業者均表示同意自律，消保處並已請經濟部函知各電商平台亦參照辦理，且販售口罩的賣家，也必須依藥事法規定須具有藥商許可執照，倘無該許可執照，電商平台應即時予以下架。

消保處進一步指出，6家大型網路交易平台業者也同意訂定自律規範，對於賣家販售口罩的價格認有異常時，即不准許上架販售。

此外，電商平台業者也將建立單一窗口，配合地方政府消費者保護官及相關主管機關的調查，並優先處理口罩價格異常的申訴案件。同時，也加強對平台賣家的教育宣導，以免觸法。以及檢視平台賣家對於徵用口罩外，其他類型口罩是否有不實宣稱（如有防武漢肺炎感染等效果）的廣告，倘一經發現，立即予以下架。

消保處再次提醒業者，口罩已經政府徵用為防疫物資，且經公告屬生活必需用品，如有囤積居奇或哄抬物價的行為且情節重大，業已構成傳染病防治法第61條，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

如意圖抬高口罩交易價格而為囤積行為，無正當理由不應市銷售者，依刑法第251條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。如有違反公平交易法第15條之聯合行為，依同法第40條第1項規定，最高可處5,000萬元罰鍰，若情節重大，還可依同條文第2項規定處上一會計年度銷售金額10%以下罰鍰；如經公平交易委員會限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，而屆期未停止、改正其行為或未採取必要更正措施，或停止後再為相同違反行為者，依同法第34條規定，可處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1億元以下罰金。