中央出手調產能 台酒酒精3月鋪貨全台藥局

台灣菸酒公司副總經理廖志堅今（4）日接受電訪表示，預定3月開始會配合政策，優先供貨給健保特約藥局。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

台灣菸酒公司副總經理廖志堅今（4）日接受電訪表示，配合中央防疫政策，目前僅於台酒自有通路販售的95度、75度二類零售用消毒酒精，預定3月開始會配合政策，優先供貨給健保特約藥局，其中95度瓶裝酒精原料存量充足，日產能可達到6,000打，每打12瓶，足供民眾消毒防疫使用。

廖志堅表示，目前中央防疫物資小組由經濟部指揮，台酒是物資小組成員之一，與台糖同屬防疫用消毒酒精的主要供應者。

廖志堅指出，物資小組已經指示，希望零售用消毒酒精可以優先供貨給全台健保特約藥局，台酒也預定等75度酒精存貨到位後，從3月起開始調度配合。

廖志堅表示，目前台酒消毒酒精零售瓶，主要鋪貨於公司門市及酒廠展售中心等，其中95度消毒酒精零售瓶，日產能可達6,000打，供應民眾需求無虞；目前也在趕製75度消毒酒精，預計首批投入市場有500ml瓶裝1萬打、60ml瓶裝1萬打。

廖志堅指出，配合物資小組防疫政策，目前台酒全面供應3公升桶裝95度消毒酒精，提供給政府機關、學校、捷運、機場、醫療院所等防疫重點場所使用；95度酒精購買後應自行加入0.6公升清水調和稀釋，銀行、公司行號若有特殊需求，也可以向台酒登記訂購。

廖志堅強調，目前3公升桶裝消毒酒精日產量可達到300桶，酒精原料仍有2.9萬公石規模，3月、4月也都已經調度原料進口，原料存量、產能皆無虞。