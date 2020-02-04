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佛心企業！立凱電提供員工18天全薪防疫照顧假

2020-02-04 13:36經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

大學以下開學日延後二周，勞動部並宣布家有12歲以下孩童的父母之一，可請「防疫照顧...
大學以下開學日延後二周，勞動部並宣布家有12歲以下孩童的父母之一，可請「防疫照顧假」；是否給薪，各企業做法不同。　記者蘇健忠／攝影
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勞動部宣布實施防疫照顧假，值得注意的是，全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）今（4）日宣布，整理過公司內、家中有12歲以下兒童需要照顧的員工，經公司內部討論後，決定讓員工可直接「請好請滿防疫照顧假」，甚至將假期放寬至18天，也就立凱電實施18天的在家上班且全薪的防疫照顧假，全力照顧好員工、支持全面防疫。

此消息一出羨煞其他公司員工，紛紛大讚立凱電、大方在此時武漢肺炎疫情肆虐的時刻，與員工站上同一線上，家長也能放心在家照顧孩子，「超佛心的企業！」

疫情勞動部

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