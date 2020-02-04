口罩7天限購2片因原料短缺？經部：已進行詳細盤點

蘇揆拍板6日起口罩將採實名制，但每個人7天內限購2片，民眾不禁大怨根本不夠用，也引發民眾恐慌，是不是口罩原料已出現短缺？對此，經濟部表示，已要求工業局緊急向各原料廠商進行詳細盤點，同時經濟部與國軍合作的62條產線預計三周後會陸陸續續完成上線，屆時國內口罩產能應就可以逐步提高，讓國內供應趨於穩定。

至於今、明二天（2月4日、2月5日）的口罩購買方式為何？經濟部表示，因為購買的模式調整，透過原有通路限量販售、每片6元的口罩，會停止販售。

經濟部指出，口罩生產的原料主要包括：PP聚丙烯（不織布原料）、口罩內層ES、中間層熔噴布、外層紡黏，這些國內都有生產，經濟部一定會注意原物料的供應情況，並確實掌握。

除了確保口罩生產的原物料足夠外，經濟部表示，現在也持續衝口罩產量，新產線預計三周後可陸續組裝完成，一個月後產能可達每天1,000萬片口罩，產量穩定後，口罩購買就可恢復正常。

除與民間廠商合作，協助補人力、確保原物料，強化既有的口罩生產。

同時，經濟部表示，也感謝國防部已投入兵力前往口罩工廠，且目前已經有不少製造商，採取全天候輪班生產的方式製造口罩，但仍有一些廠商需要協助，而有關後續加班的人力缺口，以及全天候輪班生產所需的新增人力，接下來都將由國防部協助動員後備軍人來幫忙。