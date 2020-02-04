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1月口罩出口3,566萬片年增逾90% 港超越日成最大出口地

2020-02-04 11:37經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

財政部表示，今年1月海關進出口貿易初步統計預訂於本2月7日發布，但因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情非常時期，調控防疫物資需要，提前發布1月防疫口罩進出口貿易統計數量。

包括貨品分類號列6307.90.50.10-6「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」（簡稱N95口罩）及6307.90.50.20-4「其他紡織材料製口罩」（簡稱一般口罩）兩類；其中進口N95口罩今年1月進口47萬片，較去年 12月增19萬片，增幅為67.4%，較去年同月增2萬片增幅為4.3%。

進口來源國家或地區共七個，其中中國大陸及美國各占36.2%及35.2%。

一般口罩1月進口4,650萬片，較去年12月減19萬片，減幅0.4 %，較去年同月減608萬片，減幅11.6%，主因自中國大陸進口減少631萬片，其在11個進口來源國家或地區中占比達93.3%。

出口N95口罩方面，1月出口171萬片，較去年12月增62萬片，增幅57.1%，較去年同月增52萬片，增幅43.9%；出口目的地共17個國家或地區，其中出口至香港占28.8%，新加坡、德國及英國各占約一成，無出口至中國大陸。

一般口罩1月出口3,566萬片，較去年12月增1,377萬片，增幅62.9%，較去年同月增1,742萬片，增95.5%，主因對香港出口自去年9月起明顯增加，本月對其出口劇增至1,519萬片，占 42.6%，超越日本的1,132萬片，成為第一大出口目的地。

另出口至中國大陸的1,884片口罩為外貨復出口。

財政部表示，自2020年1月24日管制出口起，前述兩類口罩已無放行出口。

口罩

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