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臨時人員防疫照顧假可照常給薪？宜縣府:等勞動部解釋

2020-02-04 11:26聯合報 記者戴永華/即時報導

針對武漢疫情期間，民眾申請「防疫照顧假」是否給薪？宜蘭縣政府表示，從2月11日開始訂有防疫照顧假，只要是公務及約聘僱人員請假都會照常給薪，但臨時人員屬於勞基法規定，能否給薪？這部分要等勞動部解釋。

宜蘭縣政府人事處表示，目前就有家庭照顧假，依照規定公務體系的正式及約聘僱人員請家庭照顧假，都可以正常領薪水， 「防疫照顧假」比照此辦理，但是臨時人員請家庭照顧假，目前是沒有薪水。

但因為針對武漢肺炎疫情特殊狀況，勞動部對臨時人員是不是會有特別放寬防疫假給薪規定？這部分要等勞動部的解釋下來。

針對武漢肺炎疫情狀況，勞動部針對臨時人員是不是對「防疫照顧假」照常給薪？這部分要...
針對武漢肺炎疫情狀況，勞動部針對臨時人員是不是對「防疫照顧假」照常給薪？這部分要等勞動部的解釋。 記者戴永華/攝影
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家庭照顧假勞動部

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