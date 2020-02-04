疫情衝擊市場信心 整體股票型ETF淨流入金額大幅下滑

新型冠狀病毒疫情蔓延至全球，衝擊投資信心與金融市場表現，然全球型股票型ETF仍獲資金淨流入，依據彭博資訊統計，截至1月31日過去一周ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF獲資金淨流入54.3億美元、然僅截至1月17日當周162.2億美元的三分之一，其中以全球股票型ETF獲資金淨流入31億美元最多，美國股票型ETF獲小幅資金淨流入9.4億美元，日本股票型ETF獲小幅資金淨流入8.6億美元，新興市場股票型ETF則為資金淨流出5.1億美元，新興國家中則以香港、南韓股票型ETF資金流出幅度最大。

富蘭克林證券投顧分析，目前新型冠狀病毒疫情蔓延，觀光旅遊及貿易活動衝擊較大，經濟前景不明與信心疲弱加劇金融市場波動，建議投資人可增持防禦型資產度過市場波動期，包括美國複合債、伊斯蘭債及美國公用事業類股。

另一方面，歷史經驗顯示疫情影響時間多為短暫，手上有股票部位的投資人無須過度恐慌，建議耐心續抱，倘若後續經濟前景面臨較大下行風險，預期中國政府將推出更強力的刺激政策、全球央行貨幣政策可望再寬鬆，期能維繫全球景氣及金融市場表現，高息資產者中看好新興市場當地貨幣債券投資前景，股票則看好美股、全球股與新興市場股票型基金，投資人可留意震盪買點或採定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁‧布盧門指出，氣候變遷議題將讓全球經濟與產業結構面臨重新調整，向低碳世界的轉變將同時創造「贏家」和「輸家」，我們發現能夠在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業已經開始獲取成效，目前聚焦三大投資主軸，包含氣候變遷的解決方案、位於轉型期的公司以及具備轉型彈性的公司，投資重心同時涵蓋氣候變遷議題與價值投資的機會。