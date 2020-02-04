風險情緒擺盪 短高收抗震

新型肺炎疫情持續，市場情緒轉為保守，風險性債券回落；觀察過去一周債券市場資金流向，根據美銀美林引述EPFR的資料顯示，三大債市上周資金走向不一，風險性較強的高收益債呈現小幅淨流出，投資級債則因其相對穩定的特性，淨流入金額來到68.2億美元，較前一周再為擴大。

安聯投信指出，隨著新型冠狀病毒引發的肺炎疫情延燒，世界衛生組織於1月30日正式將此事件提升為國際公共衛生緊急事件，各國也陸續對與中國往來的交通旅行做出限制，市場風險情緒一改一月前半因美中貿易戰帶來的樂觀情緒，轉為保守謹慎情緒。

上周包括美國、歐洲市場的政府債券及投資級債皆呈上揚，高收益債市表現則相對較為疲軟，做為市場風險情緒指標的美國10年期公債殖利率單周則持續下跌，上周收於近年來相對低檔的1.51%。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，隨著新型冠狀病毒疫情的爆發，包括美、中及亞股在內等股市過去一周走勢震盪，其中恐慌指數VIX於上周出現超過20%漲幅，並於31日一度來到19.72的波段高點，明顯反映了市場此時的緊張情緒。

對此，謝佳伶指出，許多投資人往往認為資產若要有較佳的報酬，往往便需需承受較大的波動度，然而根據過去經驗指出，在過去20年間每當VIX恐慌指數漲逾長期平均（20）的期間，美國短年期高收益債不但擁有高於標普500、全球高收益債等風險性資產的平均報酬率，其同期間內的年化波動度卻大幅小於此二類資產，且能提供優於公債等常見避險性資產的息收報酬，讓投資人可以在承受每一單位風險的同時，仍有望獲得較佳報酬表現的少見優質資產，是在市場動盪、不確定性偏高的時期，持續追求收益的優選資產之一。

安聯四季回報債券組合基金經理人許家豪表示，新型冠狀病毒肺炎延燒，對全球經濟也可能會帶來短線上的影響。由於中國將春節延長至2月2日，隨著屆時返工潮的湧現，疫情可能在2月上旬逐漸進入高峰。然而根據過去經驗，隨著氣溫逐漸升高，疫情擴散程度也可望得到控制，故對金融市場的影響時間，可能會持續約1到2個月。

從區域來看，由於中國為疫情發源地，同時為全球，尤其是亞洲地區主要觀光客的來源國，故亞洲資產其中又以觀光及房地產相關產業受到的影響將較為明顯，對此，許家豪建議此時可轉進疫情相對受控，且經濟基本面穩健的美國市場相關資產。

此外，許家豪指出，在去年全球央行的降息政策影響下，此時公債整體利率仍相對偏低，建議可關注仍具一定息收、但仍然穩健的投資級債，增加資產的防禦性。