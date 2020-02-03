短期經濟衝擊 國發會：留意陸外溢效應

台股昨天開盤後一度大跌逾三百五十點，大盤一片慘綠。記者余承翰／攝影 分享 facebook

武漢疫情持續升溫，外界關心對我國經濟衝擊效應，國家發展委員會昨天表示，確實會對國內經濟造成短期衝擊，金融市場將最先反映，內需消費也會受影響，但是以過去ＳＡＲＳ的經驗，之後經濟活動會回補，但要密切注意大陸經濟下滑與供應鏈中斷影響我國出口等外溢效應，同時台灣也會因部分轉單效應受惠。

國發會經濟發展處長吳明蕙表示，疫情發生時，短期確實會明顯衝擊國內經濟，但之後透過消費或生產，可把之前沒有進行的經濟活動回補；以ＳＡＲＳ當時經驗，二○○三年衝擊發生在第二季，但之後在第三、四季出現反彈。

吳明蕙說明，武漢肺炎疫情對國內經濟影響可從兩部分來觀察，第一，在內需消費部分，首先衝擊是觀光旅遊業，接著是餐飲、零售業，並會影響商務活動，內需消費短期受影響，但目前國內確診案例不多，加上網路購物、外送平台等崛起，這次對內需衝擊不會像ＳＡＲＳ那麼大。

金融市場衝擊最先反映，台股上周春節後開市已面臨震撼教育，昨則持續籠罩在武漢肺炎疫情陰霾中，走勢劇烈震盪，指數終場跌一百四十點，跌幅百分之一點二二。

吳明蕙表示，金融市場主要是短期信心造成股價波動，國際股市也是如此，但現在已慢慢收斂，目前國內經濟狀況很穩定。

第二則是大陸外溢效應，吳明蕙指出，須密切留意外溢效應，二○○三年ＳＡＲＳ期間大陸占全球ＧＤＰ只有百分之四，現在已成長到百分之十六，顯示大陸消費力與生產的重要性高，對台灣的外溢影響會更明顯。