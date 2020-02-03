親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

短期經濟衝擊 國發會：留意陸外溢效應

2020-02-03 23:54聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

台股昨天開盤後一度大跌逾三百五十點，大盤一片慘綠。記者余承翰／攝影
台股昨天開盤後一度大跌逾三百五十點，大盤一片慘綠。記者余承翰／攝影
分享

武漢疫情持續升溫，外界關心對我國經濟衝擊效應，國家發展委員會昨天表示，確實會對國內經濟造成短期衝擊，金融市場將最先反映，內需消費也會受影響，但是以過去ＳＡＲＳ的經驗，之後經濟活動會回補，但要密切注意大陸經濟下滑與供應鏈中斷影響我國出口等外溢效應，同時台灣也會因部分轉單效應受惠。

國發會經濟發展處長吳明蕙表示，疫情發生時，短期確實會明顯衝擊國內經濟，但之後透過消費或生產，可把之前沒有進行的經濟活動回補；以ＳＡＲＳ當時經驗，二○○三年衝擊發生在第二季，但之後在第三、四季出現反彈。

吳明蕙說明，武漢肺炎疫情對國內經濟影響可從兩部分來觀察，第一，在內需消費部分，首先衝擊是觀光旅遊業，接著是餐飲、零售業，並會影響商務活動，內需消費短期受影響，但目前國內確診案例不多，加上網路購物、外送平台等崛起，這次對內需衝擊不會像ＳＡＲＳ那麼大。

金融市場衝擊最先反映，台股上周春節後開市已面臨震撼教育，昨則持續籠罩在武漢肺炎疫情陰霾中，走勢劇烈震盪，指數終場跌一百四十點，跌幅百分之一點二二。

吳明蕙表示，金融市場主要是短期信心造成股價波動，國際股市也是如此，但現在已慢慢收斂，目前國內經濟狀況很穩定。

第二則是大陸外溢效應，吳明蕙指出，須密切留意外溢效應，二○○三年ＳＡＲＳ期間大陸占全球ＧＤＰ只有百分之四，現在已成長到百分之十六，顯示大陸消費力與生產的重要性高，對台灣的外溢影響會更明顯。

疫情武漢肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎疫情嚴峻 日本估兩個月少40萬中客

武漢疫情衝擊 國發會：短期事件對全年經濟影響...

中職新球季開打倒數 賽事防疫參考SARS

疫情影響經濟短暫 台體質可速反彈

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

疫情發酵／農產內外銷受阻 短期水果、葉菜類重損

2020-02-04 00:57

名家瞭望／杜芙若：中國、印度成長減速的背後…

2020-02-04 01:46

國民年金隨CPI調升 給付加3.97%

2020-02-04 00:55

去年大賺 新制勞退基金 人均分紅2.2萬

2020-02-04 00:55

疫情發酵／2航空砍750航班 星宇才開飛…就停澳門線

2020-02-04 00:51

國發會：疫情衝擊經濟…短期效應

2020-02-03 23:35

防疫照顧全薪給假 企業表態

2020-02-03 23:31

急單七休一鬆綁 口罩廠適用

2020-02-03 23:29

熱門文章

月底入袋 國民年金加碼3.97％

2020-02-03 14:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top